Dalla Rocca all’Osservanza, sprinta la città di Leonardo

La cultura è da sempre motore per la comunità imolese, la città non a caso è stata ‘disegnata’ anche da Leonardo, con la celeberrima mappa che nemmeno l’occhio alato di Google maps riesce a migliorare. Fra i nuclei fondamentali c’è la Rocca Sforzesca, al momento sottoposta a un delicato intervento di restyling. E che dire dell’Osservanza, il complesso manicomiale più esteso d’Italia (da cui Imola ‘città dei matti’) che è al centro di uno dei più interessanti processi rigenerativi del Paese. Fra i tanti spazi, ad esempio, ecco il Padiglione 1 che ospiterà la nuova sede dell’Accademia Pianistica Internazionale ‘Incontri con il Maestro’, eccellenza fondata dal maestro Franco Scala. Dal Teatro Ebe Stignani alla Biblioteca, da Palazzo Tozzoni ai Musei di San Domenico fino alle meraviglie svelate dal Museo diocesano con il relativo giardino delle ‘meraviglie’, senza dimenticare le gemme di ceramica, dal garofano blu alla classica ‘gialla’ (rilette anche da Bertozzi e Casoni): tutto fa cultura. Una segnalazione particolare, anche per la mostra in corso proprio a San Domenico, va fatta però per un artista (citiamo lui a nome dei tanti) che ha segnato la storia italiana e imolese, Germano Sartelli. È stato tra gli artisti più precoci in Italia a fondare la sua poetica sull’uso di materiali extra pittorici, ha saputo selezionare e manipolare i lacerti più dimessi e usurati conferendo loro una carica lirica ed emozionale sorprendente: dalle cicche di sigaretta alle arpe d’erba.