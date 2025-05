"Dall’istruzione allo sport. Costruiamo assieme il futuro della comunità"

Volontariato, istruzione e ricerca, ma anche arte e cultura, salute pubblica, protezione ambientale, sviluppo locale, assistenza agli anziani e attività sportiva amatoriale. Sono questi gli ambiti su cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola si ripromette di investire nell’immediato futuro, con un’attenzione particolare riguardo ai giovani, "il futuro della nostra comunità". E’ con questa certezza che Silvia Poli, presidente della Fondazione, guarda al domani, un domani che è già qui visto che, ricorda, "nel 2024 abbiamo istituito la Consulta Giovani che ha dato voce a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni, rendendoli protagonisti attivi nella progettazione delle iniziative promosse dalla Fondazione", e a novembre scorso è stata avviata la rassegna "Viral Voices – Incontri di attualità e cultura per giovani curiosi".

"Continueremo su questa strada, con proposte che valorizzino le energie giovani e promuovano il dialogo tra le diverse componenti della nostra società", promette la presidente di una realtà che, con la città dov’è nata e ha sede, coltiva e vede crescere "un rapporto profondo, strutturato e in continua evoluzione".

"Siamo presenti in maniera capillare in quasi tutti gli ambiti socio-culturali – spiega Poli –: dall’istruzione alla cultura, dallo sport amatoriale al volontariato, fino alla salute pubblica e l’assistenza agli anziani. Il nostro impegno è accompagnato da un ascolto costante e da un confronto diretto con enti, associazioni e cittadini".

La storia della Fondazione, quella basata su valori come consapevolezza, competenza, autonomia, sussidiarietà, ascolto, trasparenza, collaborazione e condivisione, che precisa la presidente "non sono solo principi ispiratori, ma rappresentano il vero patrimonio immateriale della Fondazione", è una storia costellata di grandi traguardi, in attesa di raggiungere quelli futuri.

"Se ci guardiamo indietro pensiamo al progetto ‘Uniti per garantire il diritto all’istruzione’, realizzato con il Comune di Imola a supporto delle famiglie in difficoltà, al ‘Fondo Emergenza Famiglia’, gestito da Caritas e Associazione Santa Maria della Carità, e ancora alla collaborazione con ‘Volabo – Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Bologna’, per accompagnare le piccole realtà del Terzo Settore nella transizione normativa e incentivare il volontariato giovanile". E proprio sulle solide basi dei traguardi del passato la Fondazione è pronta a costruire i successi del futuro.