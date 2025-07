Dardust, Allevi e Saturnino. Tre stelle brillano su Ascoli

Non capita tutti i giorni che una città di provincia possa vantare tre musicisti di fama nazionale e internazionale. Eppure Ascoli ci riesce: è la città d’origine di Saturnino, Dario Faini (meglio conosciuto come Dardust) e Giovanni Allevi. Tre nomi che, pur seguendo percorsi diversissimi, hanno saputo lasciare il segno nel panorma musicale italiano. Quello che accomuna questi artisti non è solo il luogo di nascita, ma una visione della musica che rompe gli schemi, sperimenta e si distingue. Dalle sonorità pop ed elettroniche di Faini, alle vibrazioni funky del basso di Saturnino, fino alle melodie delicate e riflessive del pianoforte di Giovanni Allevi. In un’Italia che spesso guarda altrove per cercare l’eccellenza, Ascoli si rivela terra fertile di talento e innovazione. Qui è nato Saturnino Celani, bassista inconfondibile, storico turnista e poi co-autore e collaboratore di Jovanotti. Con il suo stile eclettico e una tecnica che mescola sapientemente funk, rock e groove elettronico, Saturnino ha rivoluzionato il modo di intendere il basso nella musica italiana. Il suo apporto non si limita all’accompagnamento: è presenza scenica, creatività, energia. Dietro le quinte e sul palco, la sua voce musicale è diventata simbolo di libertà espressiva. Accanto a lui, in una galassia artistica parallela, troviamo Dario Faini, mente brillante dietro successi firmati per artisti come Marco Mengoni, Elisa e molti altri, ma anche geniale creatore del progetto Dardust. Compositore, produttore e pianista, Faini ha saputo fondere la solennità della musica classica con l’elettronica contemporanea, creando paesaggi sonori unici nel loro genere. La sua firma è ovunque nel panorama pop degli ultimi dieci anni, ottenendo importanti risultati anche come co-autore e produttore di artisti come Mahmood, Elodie, Lanza e Madame nelle ultime sei edizioni del Festival di Sanremo. E poi c’è Giovanni Allevi, il ‘filosofo del pianoforte’, come spesso è stato definito. Nato ad Ascoli nel 1969, ha portato la musica classica contemporanea a un nuovo pubblico, infrangendo barriere accademiche e aprendo nuovi orizzonti comunicativi. Con le sue melodie riconoscibili e la sua figura, discreta ma carismatica, ha diviso la critica e conquistato in breve tempo il pubblico. Le sue note raccontano emozioni pure, trasparenti, universali. Tre artisti, tre identità, tre modi diversi di intendere la musica, ma un punto cruciale in comune: Ascoli. Una città che assurge a matrice culturale in grado di forgiare sensibilità diverse, capaci di parlare al mondo intero. Se Saturnino rappresenta il ritmo, Dardust la sperimentazione e Allevi l’anima, allora Ascoli è l’origine di una sinfonia che continua a evolversi. In un’epoca di produzioni standardizzate e talent show lampo, questi tre nomi ricordano quanto sia importante coltivare un’identità artistica forte e radicata. La loro storia è un invito a riscoprire i territori, a credere nelle radici come fonte di eterna ispirazione.

Valeria Eufemia