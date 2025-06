"Difendiamo l’agricoltura e le nostre eccellenze dalla concorrenza sleale"

Alessandro Corsini è il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini, realtà che riunisce 3.340 aziende in provincia, di cui 2mila operanti nel comparto agricolo del territorio. L’organizzazione si occupa di rappresentare e supportare il mondo rurale, promuovendo lo sviluppo del settore e la valorizzazione delle produzioni locali.

Corsini, sempre più spesso il Forlivese è teatro di eventi climatici estremi. Come si stanno adattando le imprese locali?

"Sempre più aziende agricole investono in tecnologie per proteggersi da gelo, grandine e insetti alieni, ovvero specie non autoctone dannose per le colture. Tra le soluzioni più utilizzate: reti protettive, impianti di irrigazione sottochioma e sistemi antibrina. La Regione sostiene la difesa attiva con risorse dedicate, come il bando ‘Frutteti resilienti’. Come associazione chiediamo anche una revisione della difesa passiva, cioè delle assicurazioni, che oggi non garantiscono più l’efficacia di un tempo".

L’agricoltura può essere un’opportunità di lavoro per le nuove generazioni?

"Assolutamente sì. Lo dimostra l’interesse concreto che riscontriamo da parte di molti giovani, desiderosi di costruire un futuro proprio in agricoltura. Oggi, sia uomini che donne, alcuni anche con titoli di studio, scelgono di diventare agricoltori, contribuendo allo sviluppo tecnologico del settore. Più i giovani sono formati, più possono affrontare le sfide con competenza e visione. Quello che chiediamo, come organizzazione, è che l’Europa sia più coraggiosa e che vengano investite maggiori risorse nell’agricoltura".

Quali sono le priorità di Coldiretti per il futuro?

"Il vero problema è che siamo invasi da prodotti che arrivano dall’estero: spesso si tratta di concorrenza sleale perché solo una minima parte della lavorazione avviene in Italia. Questo significa che possono essere utilizzate sostanze che qui sono escluse. Stiamo facendo una raccolta di firme per rendere l’etichettatura con la provenienza dei cibi obbligatoria in tutta l’Unione Europa. Inoltre, un altro obiettivo è quello di riuscire a entrare nelle scuole, nelle mense di ospedali e case di riposo per sensibilizzare che una corretta alimentazione è importante per i piccoli e i fragili. Abbiamo già un progetto promosso dal gruppo ‘Donne Coldiretti’ che negli anni ha formato su questo tema circa 2mila studenti".

Coldiretti è partner del Carlino per il progetto ‘Cronisti in classe’. Per l’associazione che valore ha questa sinergia?

"Siamo da 80 anni sul territorio insieme in tutti questi anni la collaborazione ci sia sempre stata ed è fondamentale per raccontare l’importanza dell’agricoltura in un Regione come la nostra in cui è uno dei settori primari principali. Con ‘Cronisti in classe’ coinvolgiamo tantissimi studenti e questa è una grande opportunità che il giornale ci ha messo a disposizione per incontrare i ragazzi e farli riflettere sul nostro settore".

