"È come se il Carlino ci fosse da sempre"

Se c’è una voce che ha spesso fotografato Bologna, questa è quella di Enrico Brizzi. Scrittore classe 1975, con Jack Frusciante è uscito dal gruppo del 1994 e poi con il sequel Due (HarperCollins) pubblicato qualche mese fa, ha cambiato il modo di raccontare i giovani e la città del suo tempo. Anche quella Bologna degli anni Novanta, al centro – fra autobiografia e analisi sociale – al tempo di Vasco e al tempo del Silvio. "Provateci voi a crescere in una città perfetta" recita Brizzi in Dio salvi Bologna, la canzone di un album del 2011 con Yu Guerra riletta ieri – . Città in cui i bambini degli Ottanta crescevano fra i partigiani. "Con i filosofi in Mercedes, i volontari alla mensa dei poveri. E 10mila ragazze che arrivano in città tutti gli anni a studiare".

Enrico Brizzi che cosa rappresenta il Carlino?

"Mi viene in mente che sono passati decisamente un po’ di anni da quando sfogliavo il ’librone’ che si trovava a casa dei miei per i cento anni del Carlino. Ecco, ormai sono trascorsi 40 di questi 140 anni, c’è un bel po’ di storia. Un bolognese dà per scontato che questo giornale esista da sempre, come Adamo e d’Eva e l’arca di Noè (sorride)".

Parte di questa storia è anche legata a lei e ai suoi romanzi.

"Mi fa molto piacere di questo riscontro, sono contento di farne parte, anche involontariamente. Se per qualcuno le mie storie sono diventate qualcosa di memorabile, beh, è una cosa molto lusinghiera".

Per il suo reading ha scelto un testo molto famoso per chi segue i suoi concerti live, ’Dio salvi Bologna’, perché?

"Pensando a vari testi, questa mi è sembrata una canzone d’amore per la mia città. Esprime anche delle contraddizioni, ma se l’amore non è sincero, allora è un’altra cosa. L’amore è un sentimento forte, a volte ci si arrabbia anche".

Letizia Gamberini