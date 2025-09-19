È stato il deputato più giovane del Parlamento

Quella di Enzo Lattuca (Pd), che ha compiuto 37 anni il 9 febbraio scorso, è stata un carriera politica tutta in ascesa. Sindaco di Cesena dal 2019, è stato rieletto nel 2024 ed è anche presidente della Provincia di Forlì-Cesena dal 2021. Alle elezioni politiche del 2013 – sostenuto fra gli altri dal sindaco di Cesena di allora Paolo Lucchi, suo mentore – venne candidato alla Camera dei deputati, ed eletto tra le liste del Pd nella circoscrizione Emilia-Romagna, a 25 anni appena compiuti e risultò il più giovane deputato della legislatura. L’anno prima Lattuca aveva conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università di Bologna discutendo una tesi in diritto costituzionale dal titolo ’I poteri del presidente della Repubblica nella formazione, nelle crisi e nell’attività del Governo’. Nel 2017 ha poi conseguito all’Università di Bologna il dottorato di ricerca in diritto costituzionale, discutendo una tesi su ‘studio della prassi della XVII Legislatura della Camera dei Deputati’. Convive con Giorgia ed è padre di due figli: Tommaso di otto anni e Pietro di sei.

Alle amministrative del 2009 venne eletto consigliere comunale Cesena e nel 2010 ricoprì l’incarico di segretario comunale del Partito Democratico.

Al liceo scientifico Righi di Cesena, insieme al compagno Michele de Pascale, di tre anni più grande di lui, ha ricoperto l’incarico di rappresentante di istituto, viatico al successivo impegno politico avviatosi nella Figc.