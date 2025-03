EcoSer punta alla crescita: "Anche noi festeggiamo un compleanno speciale"

Il Carlino spegne 140 candeline e, con il giornale simbolo della città, ci sono tante realtà a suo sostegno. Tra queste EcoSer, azienda di Villanova di Castenaso, ‘maga’ della gestione dei rifiuti, anche quelli speciali e pericolosi, che quest’anno compie 30 anni di attività.

Presidente Gilberto Gherardi, anche per voi questo è un anno speciale.

"Non sono tanti come quelli del Carlino (ride, ndr), ma compiamo trent’anni di attività, tra impegno e sacrificio. Quello del giornale è un bel compleanno".

Che ruolo hanno secondo lei il quotidiano e il suo sito internet?

"Siamo tutti affezionati al Carlino, perché quando ci si svegliava, un tempo, si andava al bar seguendo il momento ‘caffè e giornale’. Ora, invece, volendo, lo si legge direttamente dal telefono. Ma il Carlino e sempre il Carlino. Insomma, la società cambia ma questo no".

Quanto è importante l’informazione?

"È fondamentale. Il Carlino è una realtà importante e per i bolognesi ancora di più, perché lo consideriamo il nostro giornale".

Anche voi, a modo vostro, fate informazione sulla gestione dei rifiuti.

"Noi ci occupiamo di tutti i tipi di rifiuti, grazie a un ampio comparto di azione e una folta autorizzazione, da cui escludiamo gli esplosivi e radioattivi. Ci facciamo carico dei rifiuti prodotti dalle aziende, dal settore dell’automotive al comparto manifatturiero, gestendo quindi i rifiuti speciali".

Di che cosa si tratta?

"I rifiuti speciali sono quelli prodotti da un’attività. La distinzione, poi, è tra quelli pericolosi e non pericolosi. I pericolosi fanno parte della categoria degli speciali: sono quei rifiuti che possiedono delle caratteristiche per le quali si richiede maggiore cura. Come, per esempio, l’amianto o i solventi. Serve un’attenzione particolare".

Come funziona la loro gestione?

"Le aziende si occupano di inserire i rifiuti in stoccaggio temporaneo, in un contenitore o in un recipiente idoneo. È a quel punto che interveniamo noi: dobbiamo sapere cosa contiene quel contenitore, non commettendo errori nella loro presa in carico per evitare di provocare delle reazioni, specialmente se trattiamo reagenti o liquidi. Poi, indirizziamo il materiale a un impianto di recupero specifico per quel prodotto".

Qual è il segreto del vostro successo?

"La fatica quotidiana da parte di tutti, con una forte attenzione e predisposizione all’aggiornamento. Ci impegniamo quotidianamente per capire come funzionano le cose, stando di solito un passo avanti ai cambiamenti. A volte può succedere di essere un po’ indietro, ma mai in ritardo".

Come si è sviluppata EcoSer nel tempo?

"L’azienda è cambiata tantissimo, trasformandosi. EcoSer nasce dalle mani di un’altra compagnine societaria che però non possedeva l’impianto di stoccaggio di rifiuti. Ora, invece, noi ci occupiamo di tutto ed EcoSer è cresciuta perché svolge diverse attività".

Cosa avete in programma per quest’anno di festeggiamenti? "Arriviamo da un anno, il 2024, composto di chiari e scuri, che ci ha permesso comunque di essere soddisfatti. Il 2025 è partito leggermente a rilento, con prospettive non del tutto rosee. Ma noi cercheremo lo stesso di confermarci, andando alla ricerca di nuovi clienti (a portafoglio abbiamo circa duecento realtà aziendali) e lavorando con maggiore intensità. In sostanza, abbiamo voglia di crescere".