Eventi che hanno segnato la storia. Cinque prime pagine diventano figurine

Come sottolineare a Modena l’anniversario dei 140 anni del Resto del Carlino? Siamo la capitale mondiale della figurina, grazie all’intuizione della famiglia Panini che, partendo da un’edicola in corso Duomo, ha creato l’azienda dei sogni per grandi e bambini, ed è venuto naturale, quindi, pensare a una figurina celebrativa. Per questo il Museo della Figurina, l’istituto nato quasi 20 anni fa dalla donazione al Comune di collezioni storiche di Giuseppe Panini, ha realizzato una figurina che riproduce la prima pagina del 21 marzo 1885 (a destra), il primo numero del giornale, e che verrà data in omaggio questa sera a tutti coloro che parteciperanno alla tappa modenese del tour per celebrare il compleanno del giornale: appuntamento dalle ore 18 al teatro della Fondazione Collegio San Carlo.

"Il Resto del Carlino – ricorda Donatella Pieri, la presidente di Fondazione Ago alla quale il Comune ha affidato la gestione del Museo – si presentava ai lettori all’insegna della curiosità, come sottolinea l’editoriale di quel primo numero intitolato semplicemente con un punto interrogativo. Ed è la curiosità, sicuramente, uno degli elementi che ha contribuito al successo nel corso dei decenni delle figurine che ancora oggi esercitano un grande fascino. L’iniziativa celebrativa rappresenta un modo originale per unire la storia dell’informazione e quella della figurina. E non è l’unica sorpresa: seguirà in edicola anche una miniserie di quattro figurine dedicate ad altrettante prime pagine di eventi che hanno segnato la storia di Modena. Un omaggio alla memoria collettiva".

Domenica 12 ottobre in edicola verrà distribuito gratuitamente insieme al giornale un folder che racchiude quattro figurine da collezione, con riproduzioni di altrettante prime pagine del Carlino indimenticabili. Eventi che hanno segnato la storia, come l’eccidio delle fonderie del 1950 e il terremoto del 2012.

Due grandi eventi di cronaca insieme a due grandi personaggi: Vasco Rossi che con il suo Modena Park ha registrato il record di oltre 225mila spettatori, e Luciano Pavarotti la cui voce è immortale e si lega a un’altra data speciale. Proprio il 12 ottobre, in occasione della distribuzione delle figurine celebrative, a Modena si terrà l’omaggio al Maestro che avrebbe compiuto gli anni. Big Luciano 90, il Resto del Carlino 140. Due ricorrenze da festeggiare insieme alla città: le figurine le potrete anche incollare in questa pagina-album e conservare tra i ricordi.