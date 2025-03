Il Resto del Carlino, un cammino lungo 140 anni: l’evento a Palazzo Re Enzo

17:00

Iniziato l'evento per i 140 anni de 'il Resto del Carlino'

E' iniziato a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, l'evento per il 140esimo anniversario de il Resto del Carlino. Il primo numero del giornale è uscito il 21 marzo 1885 (ma il primo numero è datato 20 marzo 1885 dal giorno di chiusura degli articoli in redazione): nell’editoriale si proponeva u n ’informazione puntuale e corretta. "Un giornale per la gente che ha bisogno di

conoscere i fatti e le notizie, senza fronzoli retorici e inutili divagazioni". Venne fondato da Cesare Chiusoli, Alberto Carboni, Francesco Tonolla e Giulio Padovani.