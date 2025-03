Fabbri, sindaco di Ferrara: "L’informazione è essenziale. Un ponte per capire la società"

di Giorgia de Cupertinis

Sindaco Alan Fabbri, quanto è importante la presenza di un giornale storico come il ’Carlino’ sul territorio di Ferrara?

"Il Carlino e il suo sito non sono solo un giornale, ma un appuntamento quotidiano con la storia della nostra città. Un punto fisso, che nei decenni si è distinto per firme importanti, raccontando le storie e i personaggi, analizzando i fatti avvenuti, le grandi vicende culturali, sociali, economiche e politiche che hanno toccato Ferrara. Il Resto del Carlino è insieme un grande archivio e un ponte per leggere le esigenze della comunità e del futuro".

E che ora festeggia 140 anni. "È un traguardo davvero eccezionale, e anche un’emozione, perché questa ricorrenza porta con sé i grandi cambiamenti avvenuti sia in Italia che sul Ferrarese. Eventi talvolta epocali, che un giornale come il Carlino, grazie ai suoi giornalisti presenti sul territorio, anche in provincia, ha saputo raccontare giorno dopo giorno. Centoquarant’anni: quasi un secolo e mezzo di storia, di pagine, di inchiostro. Senza dimenticare la grande trasformazione che gli storici giornali, quelli che vengono dalla grande tradizione della carta stampata, si trovano ad affrontare: arrivare alle giovani generazioni, non farsi percepire solo come uno ‘strumento del passato’".

Che ruolo svolge l’informazione per i cittadini e per il sindaco di una città?

"Un ruolo essenziale, come è stato da sempre, fin dagli albori dell’umanità. Informarsi, conoscere, capire, studiare, approfondire, tutto questo dovrebbe essere considerato come un dovere sociale, oltre che personale. Per me l’informazione ricopre un ruolo fondamentale. Arrivare alle persone, tenerle aggiornate, è da sempre uno dei miei punti fermi. Per questo mantengo alto il dialogo con i giornali del territorio, così come faccio anche con i media nazionali. È un modo per far conoscere Ferrara e i suoi tanti importanti progetti. È sempre bello vedere che, attraverso un servizio tv o un bell’articolo, la città si sta facendo conoscere sempre più anche fuori dai suoi confini. Per me è altrettanto essenziale informare, attraverso i social e i nuovi media, quanto si sta compiendo e quanto stiamo facendo come amministrazione per rendere la città più funzionale, attrattiva, bella, dinamica e sicura. Penso che comunicare, per un sindaco, sia un dovere istituzionale, per arrivare davvero a tutti. Spesso è interessante come sui social commentino anche cittadini di altre città, si appassionano a quanto stiamo facendo per Ferrara".

Le nuove generazioni, oggi, sono vicine all’informazione? "Quando incontro i giovani, trovo sempre in loro tanta voglia di confronto e tanto bisogno di capire nel profondo le cose. I giovani vanno prima di tutto ascoltati. Spesso i bambini mi fanno una domanda tanto semplice quanto complessa: come e perché si diventa sindaco? Ecco, a loro cerco di spiegare perché, in che cosa consta il mio ruolo, e come si traduce in qualcosa di pratico, ogni giorno: dal rifacimento di una strada a un nuovo servizio pubblico attivo sul territorio, dalla risoluzione di una criticità a qualcosa di nuovo che migliora il bene comune. I giovani lo comprendono e desiderano essere parte attiva di questo cambiamento. Per questo sono convinto che bisogna parlare loro attraverso i mezzi che loro usano per informarsi, senza mai rimanere indietro".

Storico è inoltre anche il vostro Comune. Quanto sono importanti la storia e le radici per guardare al futuro e ai prossimi obiettivi?

"Si parte e si ritorna sempre alle radici. Lo studio e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, delle proprie tradizioni, è un tesoro importantissimo per ogni territorio. Ferrara ha così tanta ricchezza – artistica, storica, naturalistica e perfino enogastronomica – e per questo cerchiamo di valorizzarla al meglio, attraverso mostre, eventi, approfondimenti, affinché nulla venga disperso, ma anzi venga fatto conoscere il più possibile, prima di tutto ai cittadini, e poi anche ai turisti, che ne rimangono sempre più affascinati".

C’è qualche episodio in particolare legato al nostro quotidiano e alla città che ricorda con affetto?

"Questo è il mio quarto mandato da sindaco, il secondo come primo cittadino di Ferrara. Prima di questa esperienza, sono stato sindaco per due volte a Bondeno, città del Ferrarese duramente colpita durante il sisma in Emilia del 2012. Questo per dire che non credo ci sia un evento specifico che si possa ricordare, quando si amministra da tanto tempo. Il ricordo diventa più simile a un mosaico fatto di tanti ricordi, alcuni molto belli, altri più dolorosi. Un mosaico che continua a crescere e a farsi leggere, giorno dopo giorno, sfida dopo sfida, obiettivo dopo obiettivo. E tante pagine sono ancora da scrivere".