Faenza e la Formula 1. Minardi il pioniere prima della cessione

Ha rappresentato la storia della Formula Uno, quella vera, quella senza budget miliardari (in euro) quella che scopriva i grandi talenti prima degli altri, quando i futuri campioni del mondo erano solo virgulti velocissimi. La scuderia faentina Minardi è stata tutto questo e molto altro ancora: tante idee e tutte molto buone negli anni quasi ruggenti delle monoposto. In principio fu la Scuderia del Passatore, nei primi anni Settanta con Gian Carlo Minardi che sfruttando le competenze della più antica concessionaria Fiat di Faenza della sua famiglia – sin dagli anni Venti – iniziò a gareggiare, anche in Formula Tre. Ma con un pensiero fisso e un sogno ricorrente: la Formula Uno. La Formula Uno con sede a Faenza: ma il parto fu lungo, anche perché l’idea iniziale prevedeva l’utilizzo del motore Alfa Romeo, che diede l’addio al progetto proprio l’anno precedente il potenziale debutto – previsto per il 1985 – con Alessandro Nannini al volante, dopo lunghe prove a Misano. Così sulla M185, la primissima sigla della Minardi di Formula Uno, fu montato un Cosworth per il debutto in Brasile il 7 aprile 1985. Debutto con ritiro, anche perché la scuderia partì per il Sudamerica con uno staff ridottissimo: 13 persone in tutto compreso il pilota e un solo ingegnere di pista. Fu un ritiro annunciato ma nel corso della stagione arrivò lo storico pilota Pierluigi Martini, tra l’altro nipote di Minardi. All’ultima gara, in Australia, arrivò anche l’ottavo posto, col nuovo motore 6 cilindri turbo appositamente progettato. Ma nessun punto in classifica, visto che al tempo solo le prime sei auto al traguardo ottenevano punteggio per la graduatoria. E dopo due anni di sofferenza, con il nuovo motore Cosworth aspirato e di nuovo Pierluigi Martini al volante, la Minardi nella storica data del 19 giugno 1988 ottenne a Detroit il primo punto mondiale.

Sull’onda di questo primo risultato arrivò anche il 1989 con Martini e Sala sulle due monoposto faentine: per la prima e unica volta nella sua storia – in Gran Bretagna – entrambe le auto andarono a punti con Martini quinto e Sala subito alle sue spalle. Evitando così le prequalifiche, migliorarono anche le prestazioni in gara: addirittura Martini partì dalla quinta posizione in griglia e, addirittura, per un certo periodo – prima e unica volta della Minardi – restò in testa alla gara, concludendo ancora a punti. Minardi, grande scopritore di talenti, ha visto la sua creatura, pur passata di mano più volte nel corso degli anni, essere ceduta definitivamente nel 2005, diventando Toro Rosso.

Ugo Bentivogli