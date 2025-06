Faenza, il mito Club Atletico. Anni d’oro e successi. Il rilancio dopo il declino

Faenza è sempre stata la ‘Capitale della pallacanestro femminile’ e lo dice anche la storia. Il glorioso Club Atletico, nato nel 1945, aveva la matricola societaria nazionale numero 114, che l’ha reso il più vecchio club del basket femminile italiano come certificato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. La passione in città è sempre stata ad alti livelli, anche se il campo non ha mai regalato grandi soddisfazioni vedendo la squadra viaggiare tra A1 e A2 poi dal 2005 iniziano gli anni d’oro.

Nella stagione 2004/2005, l’allenatore Paolo Rossi porta il Club Atletico alla sua prima finale scudetto persa 3-0 contro Schio, un exploit che non è però paragonabile a ciò che accadrà nel 2006/07. Il 2007 è stato magico per la squadra trascinata dalla capitana Simona Ballardini: arriva prima in campionato e vince la Coppa Italia a Taranto contro Napoli. È il primo trofeo del club, in una annata che vede la squadra quasi sempre vincere in un PalaBubani gremito ben oltre il consentito. Il Club Atletico si fa valere anche in Europa, arrivando addirittura in finale di EuroCup contro la Dinamo Mosca, persa con onore, ma per la prima volta ha la concreta possibilità di vincere lo scudetto. Purtroppo però la marcia trionfale si ferma in finale contro Napoli a causa anche degli infortuni di Ballardini ed Eric, le migliori giocatrici, che le mettono fuori dai giochi. Le partenopee vincono il tricolore, violando il PalaBubani che era imbattuto da oltre un anno. Il Club Atletico continuerà a vivere grandi emozioni come la prima partecipazione all’Eurolega e la vittoria della seconda Coppa Italia alzata proprio al PalaCattani di Faenza, ma lo scudetto resterà sempre un sogno e un rimpianto. Poi arriva il declino e la sparizione della società dopo la cessione del titolo sportivo al Club Atletico Romagna nell’estate del 2013, ritiratosi dal campionato nel gennaio 2014.

La pallacanestro femminile inizia a vivere anni bui fino al 2015 quando entra in scena il Faenza Basket Project che inizia la scalata dalla B, vinta nel 2017, salendo in A2 e nel 2021 viene promossa in A1. Faenza torna così nella massima serie, ma purtroppo i tempi sono cambiati rispetto ad una decina di anni prima, perché ora c’è il dominio delle big ed è impossibile che piccole squadre possano togliersi soddisfazioni. Le faentine centrano la salvezza per tre anni ai playout, disputando nel 2024/25 una annata da record, chiudendo settime e partecipando addirittura ai playoff, riportando Faenza tra le prime otto in Italia dopo ben dieci anni.

Luca Del Favero