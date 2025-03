Faenza tenta di ripartire Ma pesano ancora i danni dell’alluvione

La Faenza di fine ‘800 in cui arriva per la prima volta nelle edicole ’il Resto del Carlino’ è una città ancora dall’economia in massima parte agricola, che tenta di darsi una propria connotazione nel processo di industrializzazione di quella che sarebbe diventata l’Emilia Romagna. Le fabbriche di ceramiche sono la chiave con cui la città cerca di agguantare il progresso: le aziende produttrici si susseguono l’una all’altra anno dopo anno, in una catena infinita di fallimenti e acquisizioni, senza che nessuna riesca a darsi un’adeguata solidità. Lo stile è quello mutuato dalla ceramica medievale e rinascimentale, gli artisti che si susseguono - Domenico Baccarini, Ercole Drei, Domenico Rambelli (le opere di questi ultimi due finiranno a decorare il Foro Italico e l’Eur) - sono tra i maggiori del periodo.

Eppure la svolta arriva solo nel 1912, quando Gaetano Ballardini ha l’intuizione di raccogliere le sterminate collezioni di ceramiche della città in un museo che immagina come un luogo in cui raccontare il legame dell’umanità con l’unica arte – la ceramica appunto – comune a tutti i popoli della Terra.

Il Museo internazionale della ceramiche, il cui sviluppo è ampiamente raccontato dai numeri del Carlino dell’epoca, è l’epicentro attorno a cui nascono l’istituto d’arte (oggi liceo artistico) e l’Isia. Faenza diventa la ‘Città delle ceramiche’, e nel momento in cui il Cnr decide di fondare un laboratorio sui materiali ceramici e compositi, è a Faenza che guarda il Consiglio nazionale delle ricerche, oggi affiancato dall’Enea in un polo tecnologico che partorisce brevetti di ultima generazione sotto il profilo energetico, ecologico e dell’efficienza: fra i colossi tecnici e industriali che collaborano con i laboratori figurano l’Agenzia spaziale italiana, Ferrari, Alpha Tauri.

Proprio la crisi ecologica segna tuttavia uno spartiacque nella storia cittadina: nel 2023, come ’il Resto del Carlino’ ha ampiamente raccontato ai suoi lettori, Faenza è una delle città più colpite dall’alluvione del 16 maggio, l’evento meteorologico estremo che ha sconvolto la Regione e ha segnato la storia d’Italia.

I volti degli alluvionati, e quelli dei volontari arrivati da tutta Italia per aiutarli, gli angeli del fango, diventano l’icona degli effetti della crisi climatica: il Ponte delle Grazie che collega le due parti della città, destinato ad essere abbattuto, è uno dei simboli delle ferite lasciate nella quotidianità delle persone da un tema di caratura globale quale è appunto il cambiamento climatico.