Fatidico sì in riva al mare: "Esperienze autentiche per il grande giorno"

Francesco Mencucci è un artigiano floreale e un wedding designer con oltre trenta anni di esperienza, specializzato nella creazione di matrimoni unici. La sua passione per il flower design lo ha portato a curare eventi dallo stile distintivo non solo nelle Marche, ma in tutta Italia, fino agli Emirati Arabi. A Civitanova, in collaborazione con l’associazione dei commercianti Centriamo di cui è vicepresidente, ha avuto l’idea del progetto Civitanova Wedding Destination: rendere Civitanova una meta per celebrare matrimoni, con tutto il movimento di persone e il giro di affari che ne consegue.

Come è nato questo progetto?

"Tutto è cominciato dall’idea di avere un progetto presentato a livello regionale, per rendere le Marche un brand, proposta che tuttavia non ha avuto risposte. Così ho deciso di coinvolgere il Comune di Civitanova, grazie alla collaborazione dell’associazione Centriamo, che in questo ha avuto un ruolo fondamentale. È un progetto che si occupa di fare promozione del territorio, simile a un pacchetto vacanze. E il wedding ormai è un motivo per cui si viaggia".

In cosa consiste?

"Si tratta di creare esperienze uniche, autentiche, legate al territorio. Non è soltanto organizzare il giorno del matrimonio, ma offrire agli sposi e ai loro invitati esperienze. Nelle Marche, ad esempio, possono essere una giornata con i pescatori oppure una giornata in un laboratorio di calzature. Per noi che siamo abituati a queste possibilità può sembrare banale, ma per una persona che vive a Londra queste sono cose che non ha mai visto. Non è solo celebrare un matrimonio in spiaggia, ma è molto di più. Si tratta di una ricerca autentica".

Quali sono i punti di forza di questo territorio?

"Sicuramente l’autenticità, che è un aspetto che in tante realtà si è ormai perso. Il valore aggiunto qui, inoltre, è che parliamo di località ancora sconosciute ai più".

Come sta rispondendo il territorio?

"È chiaro che non possiamo intercettare il lusso ci sono realtà, come ad esempio la Toscana, che lavorano su questo da venti anni già e le Marche sono indietro. Ma il mondo del wedding è molto eterogeneo. E qui esistono già mercati inglesi, olandesi e americani. Il movimento sta crescendo e serve una regia che promuova. Serve creare un brand, poi saranno i privati adorganizzare e proporre servizi, per creare esperienze sempre più vere e autentiche. Ora il progetto si sta muovendo dai monti Sibillini alla costa. E per questo bisogna sfruttare al meglio l’aeroporto di Perugia: è necessario mettere le persone in condizioni di raggiungere facilmente il nostro territorio".