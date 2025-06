Ferretti, scenografo da Oscar: "Da Macerata a Hollywood, una vita per il grande schermo"

di Lorenzo

Monachesi

"Da ragazzino passavo i pomeriggi da una sala cinematografica all’altra". Lo scenografo maceratese da Oscar Dante Ferretti, 82 anni, ricorda gli anni dell’infanzia quando è stato stregato dal grande schermo. "A dieci anni mio padre mi portò al cinema". E da quella volta gli si è aperto un mondo che lo ha letteralmente catturato e conquistato tanto da prendere il primo posto nei suoi interessi. "A mio padre – ricorda – dicevo che andavo a studiare con gli amici, invece passavo da una sala cinematografica all’altra. A quei tempi c’erano molti cinema a Macerata, poi tornavo tardi a casa e mi giustificavo dicendo di avere studiato così a lungo".

Film dopo film, ha sempre più preso corpo l’idea che il cinema dovesse essere la sua professione. Quelle pellicole lo avevano conquistato del tutto. "L’ho capito subito che quella sarebbe stata la mia strada, ma non sapevo cosa avrei dovuto fare. Mi confidai allora con lo scultore Umberto Peschi e lui, considerando che frequentavo l’istituto d’arte, mi suggerì di fare lo scenografo, spiegandomi quale fosse il suo compito". Quelle parole indicano al giovane Dante la strada e soprattutto segnano una svolta a livello scolastico, del resto il profitto non poteva essere ottimale, preferendo passare il tempo a vedere film su film anziché sui libri. "In effetti ero sempre rimandato". Ma quelle parole di Peschi avevano lasciato il segno fino a diventare un obiettivo da centrare a tutti i costi. "Ne parlo con mio padre: gli dico che avrei voluto andare all’Accademia di belle arti di Roma e mi metto a studiare di brutto di fronte alla sua perplessità sull’esito scolastico". Ferretti supera l’esame e arriva a Roma, ci sono gli studi e l’apprendistato. "E io, che volevo andare via, sono poi tornato nelle Marche, per la precisione ad Ancona, per lavorare a due film di Domenico Paolella". Ma è l’inizio di una lunga e prestigiosa carriera che lo ha portato a lavorare con Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Elio Petri, Luigi Comencini, Marco Ferreri, Federico Fellini, Liliana Cavani, Ettore Scola, Dino Risi, Jean Jacques Annaud, Franco Zeffirelli, Martin Scorsese, Brian de Palma e si potrebbe continuare.

Nel tempo quel giovane dimostra di essere un grande scenografo capace di ottenere la totale fiducia dei registi ai quali ha dato tanto. Le parole di Martin Scorsese sono eloquenti. "Dante mi ha regalato qualcosa di inestimabile, un universo vivente. Abbiamo appena terminato di realizzare un’altra pellicola, The Aviator, e la mia stima per Dante e le sue capacità non fa che crescere. La dedizione indefessa per la sua arte, le sue intuizioni sempre azzeccate, la sua straordinaria sensibilità, la gioia con cui si dedica alla professione che ha scelto sono condivise da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui". E naturalmente ci sono gli attori, come Leonardo Di Caprio che in un incontro a Villa Medici dichiara la sua ammirazione per "lo scenografo più emblematico e rappresentativo della sua epoca, forse il migliore di tutti i tempi". Dagli anni della gioventù ha attinto per alcune scenografie. "Penso al film Hugo Cabret di Martin Scorsese, da ragazzo accompagnavo il mio amico figlio dell’orologiaio che sapeva caricare i meccanismi. Nel film ho ingrandito tutto". Tanti suoi capolavori gli hanno valso diverse nomination e tre Oscar per The Aviator (2005), per Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2008) e per Hugo Cabret (2012). "Non volevo presenziare alla cerimonia a Los Angeles – ricorda Ferretti –, perché mi ero stancato di andarci e non ricevere quel premio, alla fine ci sono andato ed è andata bene. Io e mia moglie Francesca Lo Schiavo (anche lei scenografa, ndr) ne abbiamo vinti tre a testa".

E quelle statuette assieme ai tantissimi altri premi (nel 2005 ha presieduto la giuria internazionale della 62esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia) testimoniano la genialità di Dante Ferretti. Una genialità che affonda le sue radici in una Macerata d’altri tempi. Una vita, quella dello scenografo, raccontata di recente nell’autobiografia "Dante Ferretti – Immaginare prima. Le mie due nascite, il cinema, gli Oscar", scritto con David Miliozzi.