Cesena festeggia i 140 anni del Resto del Carlino: storia, cultura, spettacolo e sport nei racconti degli ospiti

Cesena, 19 settembre 2025 – Alle 18 il sipario si alza nella suggestiva cornice dell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena in piazza Bufalini, dove prende vita, tra la vivacità generale, gli abiti colorati della stagione ancora estiva, e l’emozione per l’attesa, l’evento speciale del tour celebrativo per i 140 anni del Resto del Carlino (video). Un appuntamento aperto a tutti i lettori e i cittadini, un talk show con tanti ospiti tra i protagonisti della vita cittadina nei vari ambiti, dalla politica alla società, dal volontariato allo sport, allo spettacolo.

Lo speciale sui 140 anni del Resto del Carlino

Il saluto di benvenuto

Il benvenuto è arrivato puntuale con il caloroso saluto del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. “L’anima, il cuore, il coraggio di questa città non ha eguali – ha detto il vicedirettore Baroncini – non si può non ricordare l’alluvione: tanto si è già fatto ma tanto si deve ancora fare. Cosa si è fatto in 140 anni e cosa si deve ancora fare? Lo racconteremo con i protagonisti e con i lettori: molti non sanno come è fatto un giornale, il giornale non è solo quello che trovate in edicola, c’è un grande lavoro dietro, c’è un grandissimo lavoro online, ci sono i podcast e c’è tanto altro dietro alle quinte”. Oltre 140 persone a riempire le sale della biblioteca. “È una vera emozione ritrovarci qui in tanti – ha detto il capo della redazione cesenate Emanuele Chesi – è un segno di affetto per il Resto del Carlino. Questo è un momento di incontro e di festa e di celebrazione per i 140 anni del Resto del Carlino, ma voglio ricordare anche l’oltre mezzo secolo di vita della redazione di Cesena. Il nostro grazie va anche a Cna Forlì-Cesena e Amadori per il loro supporto”.

Talk show per i 140 anni del Resto del Carlino alla Biblioteca Malatestiana (Foto Ravaglia)

L’intervento del vescovo Caiazzo

Il primo intervento, dopo la presentazione è quello del vescovo Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, detto ‘Don Pino’, intervistato dal giornalista del Resto del Carlino Andrea Alessandrini . “Questa è una città aperta a tutti nel collaborare – ha detto il Vescovo – e nel dare il meglio di sé. Cesena è una città accogliente da tutti i punti di vista, un luogo che apre prospettive anche ad altre città”.

Intervista al sindaco Lattuca

Poi la parola passa al sindaco Enzo Lattuca, intervistato dal vicedirettore Baroncini e dal capo di Cesena Emanuele Chesi. “Abbiamo raccontato del cuore e dell’umanità di Cesena che ha attraversato un momento come l’alluvione, ci piace raccontare dove va Cesena e vorrei chiedere, a lei sindaco, dove vede Cesena nei prossimi dieci anni”, domanda Baroncini. “Una domanda difficile. Noi dobbiamo essere concentrati sui nostri obiettivi – ha detto il sindaco Enzo Lattuca – e una delle cose su cui ci stiamo concentrando è mettere in sicurezza il nostro territorio. Un miliardo di euro verrà destinato per innalzare il livello di sicurezza del territorio con interventi che riguarderanno il fiume Savio, il Cesuola, i tombinamenti, le casse di espansione, e se verrà cambiata la normativa si potrà parlare del rifacimento dei ponti. Mi sento di dire grazie al Resto del Carlino e fare i complimenti per questi 140 anni che sono un grande risultato. Il Resto del Carlino è un po’ il media di riferimento, senza nulla togliere agli altri. “Abbiamo l’ambizione di raccontare la nostra città, ma soprattutto vogliamo dare voce a quello che succede nella nostra città – ha aggiunto il capo della redazione di Cesena Emanuele Chesi – abbiamo un sindaco attentissimo a tutto quello che esprimiamo, e gli vorremmo chiedere quali sono i piani previsti sulla sicurezza pubblica”. “La sfida la stiamo giocando nell’area della stazione – ha spiegato il sindaco Lattuca – se riusciremo a cambiare il volto alla nostra stazione avremo fatto una parte importantissima. Poi tutto quello che potranno fare le forze dell’ordine con i daspo e le chiusure di bar e locali che non rispettano le normative saranno essenziali per garantire una sicurezza in più”. “L’idea Cesena Capitale della cultura – prosegue il sindaco – spero che sia un titolo che non si incrini per esperienze non particolari virtuose, ma per noi significa una buona collaborazione con la città di Forlì, ed è un modo per alzare l’asticella. A Cesena abbiamo un grande patrimonio e a Forlì un patrimonio diverso che non contrasta con noi. Questo luogo, la biblioteca, viva ogni momento, ogni giorno e ogni ora, è un modo per alzare l’ambizione e l’orgoglio”.

Video: riguarda l’evento alla Biblioteca Malatestiana

Tutti gli ospiti, tra cultura, spettacolo e sport

Dopo il sindaco sono entrati in scena, uno alla volta, con la formula Caffè Carlino, tutti gli ospiti della manifestazione. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, della politica e dello sport.

Ad intervistare l’assessora alla scuola Elena Baredi sulle Cucine Popolari, è la giornalista Elide Giordani del Resto del Carlino. “La vita non è fatta di scatti economici, non girano soldi alle Cucine Popolari – spiega Elide Giordani – alle Cucine Popolari girano contributi di ogni tipo, di tempo, di fatica, di braccia, di capacità di cucinare, una cosa che in città non si era mai vista. Vengono cucinati 27mila pasti all’anno e 150 ogni giorno”. “Noi vorremmo che tutti i cesenati trovassero gradevoli le Cucine Popolari – ha detto l’assessore Baredi – noi non abbiamo pensato a un posto per le persone in difficoltà, abbiamo pensato a un posto per tutti. Il motto ‘è mangia ciò che vuoi e dona ciò che puoi’. Credo che la prima parola che deve uscire è l’interazione che deve avvenire a tavola come nella vita. Le Cucine Popolari hanno allargato lo sguardo e sono nate le Officine popolari . “Questa è stata l’idea di un imprenditore – ha detto Baredi – che ha voluto mettere a disposizione dei cesenati centinaia di biciclette vecchie poi restaurate e rimesse in vita”.

Spazio allo spettacolo e alla musica per i 140 anni del Resto del Carlino. A intervistare Moreno il Biondo è stato il giornalista Ermanno Pasolini. “I momenti importanti della mia carriera – ha detto Moreno il Biondo – sono quelli della prima parte della mia vita. Nel 1979 a 21 anni ho formato un’orchestra e mi è tornato utile perché quando negli anni ’90 mi ha chiamato Raoul ho vissuto 10 anni fantastici. La curiosità arriva dal mio nome, ideato da Raoul che mi chiamava Moreno il Biondo anche se io gli ripetevo che ero castano, ma poi alla fine sono diventato il Biondo. La cosa fondamentale è creare un contatto umano, improvvisare, ci vuole il cuore, ci vuole l’anima, l’empatia. La cosa importante adesso è puntare sui giovani, i giovani devono portare nuova e buona musica.

Si passa al mondo del cinema con Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi due imprenditori cinematografici, intervistati dalla giornalista Elide Giordani

“Siamo riusciti a trasportare le nostre storie di viaggio nei nostri schermi e nei nostri cinema – dice Andrea Riceputi – la magia del cinema è qualcosa di straordinario, riuscire a portare le storie nel grande schermo è stato emozionante. Noi abbiamo creato una grande squadra e abbiamo avuto un grandissimo aiuto dall’amministrazione comunale. Abbiamo portato le nostre città in giro per il mondo: “Lo spirito di avventura ci ha portato ad avere tante storie da raccontare – ha aggiunto Maurizio Paganelli – e abbiamo avuto la fortuna di raccontare le nostre avventure grazie ai film ‘Est- Dittatura Last Minute’ e il sequel ‘Tornando a Est’ che ha finito ora il suo giro con le arene estive e continuerà a girare all’estero e sulle piattaforme”.

Ancora cultura e spettacolo con Fabio Zaffagnini, che era un geologo marino, meglio conosciuto per il progetto Rockin’1000. Intervistato da Elide Giordani. “E’ per me un grande orgoglio e una grande felicità – dice Zaffagnini - siamo partiti dieci anni fa e durare dieci anni è un sogno. Neanche i Beatles sono durati dieci anni. E’ nato come un gioco, come una sfida, oggi sono 300mila musicisti che si ritrovano in giro per il mondo a suonare. Da 40 paesi dal Sud America, alla Corea, al Sud Africa. Quando siamo partiti con i Foo Fighters che era un gruppo che, per come si comunicava. avrebbe potuto accettare un invito del genere. Ed è stato un successo”.

Il momento finale dei 140 anni del Carlino è dedicato allo sport, un settore che ha una grande importanza. Ad intervistare gli ospiti sono i giornalisti Sabrina Vinciguerra e Andrea Baraghini che raccontano la storia del Cesena con Corrado di Taranto direttore generale del Cesena e il dirigente del Cesena Calcio Massimo Agostini. “Lo scorso anno l’arrivo a Cesena era un po’ un’incognita – attacca di Taranto – avevamo già tanti ragazzi giovani talentuosi che erano già una scommessa, per mantenere e consolidare la categoria abbiamo rilanciato la scommessa e quest’anno ho scelto un direttore sportivo che avrebbe seguito in maniera pedissequa la mia strategia. L’obiettivo è andare ai play off anche quest’anno, prima di tutto si punta alla salvezza e poi si deve sempre puntare anche più in alto”. “La maggior parte dei ragazzi che stanno giocando a Cesena – prosegue Massimo Agostini - potrebbero raggiungere sogni importanti”.

Un omaggio finale ai giornalisti storici del Resto del Carlino: Dionigio Dionigi, Gilberto Mosconi e Ermanno Pasolini. A loro ‘Il Carlino d’Oro’.