Festa 140 anni del Carlino a Cesena: leggi lo speciale dell’evento

Cesena, 19 settembre 2025 – Oggi alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena è in programma il nostro evento speciale in occasione dei 140 anni dalla fondazione de il Resto del Carlino.

I 140 anni del Carlino: il nostro speciale

Un regalo per i lettori e la città così come il supplemento speciale di 48 pagine uscito oggi in abbinamento gratuito con il nostro quotidiano. Un racconto esteso di Cesena e del Cesenate tra passato, presente e futuro. All’interno: interviste ai protagonisti della vita cittadina, focus sulle principali sfide (università, ospedale, alluvione, cultura), racconti della città nel passato (uno ‘special’ della rubrica Amarcord di Gabriele Papi) e pagine dedicate anche allo sport, in particolare al Cesena e alla passione bianconera.

Lo speciale

Il programma di oggi

L’iniziativa si apre alle 18 alla Malatestiana con l’intervento del vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi entreranno in scena uno per volta, con la formula ‘Caffè Carlino’, tutti gli ospiti della manifestazione. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile per una riflessione a 360° sulla realtà cesenate. Il sindaco Enzo Lattuca dialogherà con il vicedirettore Baroncini e il capo della redazione cesenate Emanuele Chesi.

Il secondo ospite della giornata è il vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo. Poi Elena Baredi, fondatrice dell’associazione Cucine Popolari di Cesena, racconterà l’esperienza del ristorante solidale. Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000, parlerà dell’avventura della più grande rock band nata a Cesena dieci anni fa. Ancora musica con Moreno Conficconi, in arte Moreno il Biondo, virtuoso del clarinetto e del sassofono, icona del liscio romagnolo, già componente dell’Orchestra Casadei e braccio destro di Raoul, in questi giorni animatore della ‘Notte del liscio’ a Gatteo Mare.

I due produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi raccontano come sono nati i film ‘Est’ e ‘Tornando a Est’. Gran finale del talk show con il Cesena: la società bianconera sarà rappresentata dal direttore generale Corrado Di Taranto e dal dirigente Massimo Agostini, il celebre ‘Condor.

Al termine, il Carlino offre a tutti gli intervenuti un brindisi festoso.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, ma i posti in sala sono limitati, per questo è consigliabile prenotare dal sito internet.