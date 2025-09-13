La festa del giornale e dei lettori. Talk show con i protagonisti di Cesena per i 140 anni del Carlino

Cesena, 13 settembre 2025 – Manca una settimana all’appuntamento con la tappa cesenate del tour di eventi per celebrare i 140 anni dalla fondazione del Resto del Carlino. L’evento, dedicato ai lettori del Carlino e aperto gratuitamente a tutti, si terrà nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana a partire dalle ore 18, con un ricco cartellone di ospiti. Sul palco dell’aula magna ci saranno volti noti della città: dalle istituzioni alla cultura, alle realtà sociali e allo sport. Un evento speciale che vuole raccontare il radicamento del Carlino nella realtà cesenate, raccontare la realtà del territorio a partire dal passato per aprirsi al futuro. L’iniziativa si aprirà con l’intervento del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi entreranno in scena uno per volta, con la formula ‘Caffè Carlino’, tutti gli ospiti della manifestazione. Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile per una riflessione a 360° sulla realtà cesenate, a partire dalle sue eccellenze ma senza dimenticare i principali nodi.

Lo speciale sui 140 anni del Resto del Carlino

Il programma prevede quindi l’intervento del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che dialogherà con il vicedirettore Baroncini e il capo della redazione cesenate Emanuele Chesi. Il secondo ospite della giornata è il vescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, recentemente insediato al vertice della curia proveniente da Matera. A seguire Elena Baredi, in qualità di fondatrice dell’associazione Cucine Popolari di Cesena, racconterà l’esperienza del ristorante solidale. Quindi spazio a Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000, la più grande rock band del mondo che si è esibita nei maggiori stadi a livello internazionale e che è nata proprio a Cesena dieci anni. Restiamo ancora nel mondo dello spettacolo con i due produttori cinematografici Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, ‘padri’ dei film ‘Est’ e ‘Tornando a Est’, pellicole nate a Cesena e premiate dal pubblico e dai festival in tutto il mondo. Non poteva mancare il mondo del calcio, che a Cesena vuol dire il Cavalluccio bianconero: la società sarà rappresentata dal direttore generale Corrado Di Taranto e dal dirigente Massimo Agostini, il celebre ‘Condor’ di esaltanti stagioni calcistiche in bianconero. Infine Moreno Conficconi, in arte Moreno il Biondo, virtuoso del clarinetto e del sassofono, icona del liscio romagnolo, già componente dell’Orchestra Casadei e braccio destro di Raoul, in questi giorni animatore della ‘Notte del liscio’ a Gatteo Mare. Al termine, il Carlino offrirà a tutti gli intervenuti un brindisi festoso. La partecipazione all’evento è libera e gratuita, ma i posti in sala sono limitati, per questo è consigliabile prenotare dal sito internet.