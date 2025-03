La festa dei 140 anni del Carlino: i territori al centro

Bologna, 27 marzo 2025 – Sindaci, politici, imprenditori, artisti, associazioni: il Resto del Carlino festeggia i 140 anni e, con il nostro quotidiano, fanno festa i territori, in primo luogo Emilia-Romagna e Marche.

In un palazzo Re Enzo addobbato per l’occasione, infatti, tante le personalità che hanno partecipato alla kermesse organizzata dalla nostra testata, dimostrando un attaccamento non scontato e dando un’ulteriore prova del radicamento nelle città e nei territori di diffusione. Il Carlino è legato a doppio filo con i territori, e alla festa non potevano mancare i tantissimi rappresentanti dei territori.

Dopo il saluto dell’editore Andrea Riffeser Monti ("Un traguardo non solo per il giornale, ma per tutto il Paese"), spazio dunque al ministro Matteo Piantedosi – intervistato dalla direttrice di Qn-Carlino-Nazione-Giorno, Agnese Pini – che ha ricordato il suo legame con Bologna: "La mia fortuna è partita da questa città - ha detto l’ex prefetto -, e non è escluso che, finita la mia carriera romana, possa diventare l mio buen retiro".

Poi è toccato al governatore emiliano-romagnolo, Michele de Pascale, intervistato con il commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, dal vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini: focus la ricostruzione post-alluvionale. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha mandato un videomessaggio di vicinanza: "Ringrazio i giornalisti perché insieme raccontiamo la storia di un territorio che ha voglia di emergere".

Il cuore del Carlino batte forte a Bologna, e ieri il capoluogo era rappresentato nella sua massima espressione, a partire dal sindaco, Matteo Lepore ("Il Carlino è un pilastro della democrazia"). Diversi primi cittadini di piccoli municipi, a testimonianza dell’importanza di raccontare anche le storie dei centri di periferia.

Tanti gli esponenti emiliano-romagnoli e marchigiani presenti, tra i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni. Il Carlino è, da sempre, un giornale vicino alle imprese, e dunque ecco Luca Cordero di Montezemolo ("Avrò avuto sette anni, e mi ricordo che il primo giornale che lessi era il Carlino"), Diego Della Valle ("Nel bar dove vado al mattino, c’è sempre il Carlino, un grande amico delle famiglie") e Valentina Marchesini ("Ci raccontate tutti i giorni, dal globale al locale, ho una foto da piccola dove ero nascosta dietro al giornale...").

Tanti poi i piccoli imprenditori, negozianti (Ascom e Confesercenti) e artigiani (Cna e Confartigianato), senza dimenticare il mondo della cooperazione (Legacoop e Confcooperative in testa) e dell’associazionismo: il Carlino è sempre vicino a chi aiuta gli altri e si prende cura dei più fragili.

Ma la serata di ieri è stata ricca anche di momenti di spettacolo, con esponenti dei nosti territori. I reading degli scrittori Silvia Avallone ed Enrico Brizzi. Nel primo, una Bologna negli occhi di una detenuta del carcere minorile del Pratello; Brizzi con il ricordo della lettura delle cronache del Bologna dalle pagine de il Resto del Carlino. E poi è toccato alla bolognese Francesca Ragazzi, head of editorial content di Vogue Italia, raccontare la "grande amicizia" fra le due testate.

Una riflessione sulla satira forse un po’ troppo ostaggio del ‘politicamente corretto’ quella di Giuseppe Giacobazzi, già star di Zelig, e poi la parola è passata a Nek, big della musica. Proprio in musica si è conclusa la serata. Prima con un’eccellenza bolognese come il Piccolo coro dell’Antoniano, che ha fatto cantare l’intera platea sotto la guida della nuova direttrice Margherita Gamberini, la cui nomina è stata svelata prorpio per questa occasione, e poi con la grande interpretazione del marchigiano Raphael Gualazzi al pianoforte. Davvero un gran finale per una serata da ricordare.