Festival Storie. Una quinta edizione ricca di spettacoli da non perdere

Tanta sostanza e numeri record per Festival Storie, giunto alla quinta edizione. Dal 20 giugno al 22 dicembre, coinvolge 13 comuni di 3 province con 26 spettacoli e ospiti di fama nazionale. Tra i debutti, Comunanza, Falerone e Montefiore dell’Aso. Per la prima volta, la rassegna nata nel cuore del Fermano abbraccia anche l’Ascolano, confermandosi un punto di riferimento grazie alla rete culturale dei borghi marchigiani, nata come risposta al sisma e in costante crescita. L’organizzazione è curata dall’associazione Progetto Musical, con la direzione artistica di Saverio Marconi (in tandem con Manu Latini) e la direzione generale e comunicazione affidata a Fabio Paci. La rete culturale, protagonista anche al Salone del Libro di Torino lo scorso 15 maggio, include i 13 comuni aderenti e numerosi partner pubblici e privati, in primis la Regione Marche. Anche quest’anno il Festival accompagna la riapertura di teatri: a Falerone (Teatro Beato Pellegrino), Penna San Giovanni (Teatro Comunale) e Servigliano (Teatro Ideale). Il cartellone si è aperto il 20 giugno a Ponzano di Fermo con Federico Buffa e il pianista Alessandro Nidi in Italia Mundial. Buffa tornerà il 7 luglio a Montefiore con Gaetano Scirea, libero nell’universo. Il 10 luglio a Grottazzolina debutta il nuovo format Salottino del Musical con Saverio Marconi e Giampiero Ingrassia. Il 13 luglio a Ortezzano spazio alla pizzica con Serena D’Amato e Daniela Damiani, mentre il 14 a Comunanza Neri Marcorè parlerà del film Zamora. Il 22 luglio a Ponzano arrivano le voci Rai Maurizio Colantoni e Marco Lollobrigida, che presenteranno i loro libri. Il 29 luglio a Belmonte Piceno chiude il mese il concerto di Riccardo Foresi. Due gli appuntamenti ad agosto: il 4 a Ortezzano con Rebecca Liberati in Amara, il 28 a Grottazzolina con Saverio Marconi e Chiara Noschese. Settembre propone tre date: il 6 a Belmonte Piceno con Vincenzo Varagona e la storia del cardiochirurgo Carlo Marcelletti, il 20 a Santa Vittoria in Matenano con il Quartetto Mercadante, il 27 a Montefalcone Appennino con il Comandante Alfa, carabiniere più decorato d’Italia. Ad ottobre, il 4 a Penna San Giovanni, Laura Marziali sarà protagonista di C’è Tempo Tour, il 10 a Loro Piceno arriva la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini, il 17 a Falerone Blas Roca Rey porta in scena Il mondo di Blas, mentre Sergio Muniz sarà a Sant’Angelo in Pontano. Il 24 ottobre a Comunanza verrà proiettato il docu-film Andrea Moda Formula con buffet di prodotti tipici e ospiti. Sempre a ottobre, serata speciale a Montefalcone Appennino con Alessandro Gisotti, vicedirettore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, intervistato da Vincenzo Varagona. A novembre cinque eventi: l’8 a Sant’Angelo in Pontano Radice di 2 con Manu Latini e Ombretta Ciucani, il 14 a Servigliano Buffa racconterà Maradona, il 21 lo show musicale con Gianni Schiuma e Latini, il 22 a Loro Piceno concerto del trio Cabassi-Cenzi-Venezia (Carillon), e il 28 a Falerone evento con Gianmarco Tognazzi dedicato ai Beatles. Chiuderanno il festival due produzioni marchigiane già campioni d’incasso: il 6 dicembre a Penna San Giovanni La Locandiera (regia di Marconi) e il 14 a Servigliano Medusa il Musical con gli attori della SRArt. Dei 26 spettacoli, 16 sono a ingresso libero e 10 a pagamento (15 euro intero, 8 ridotto, con possibilità di abbonamenti; info 348.2423174 – biglietti: 0734.632800 / 331.2829305; acquisto online: ciaotickets.com e rivendite autorizzate).