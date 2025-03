Fioravanti, sindaco di Ascoli: "Così la voce dei giornali può aiutare anche i comuni"

"Facevo l’operaio in fabbrica. La politica? L’ho sempre seguita da militante, poi, a 25 anni ho deciso di candidarmi a consigliere comunale perché volevo mettermi in campo e cambiare le cose dall’interno". Circa dieci anni dopo Marco Fioravanti si è ritrovato a essere il più giovane sindaco nella storia di Ascoli. Una vita politica a braccetto con i giornali, in particolare con il nostro quotidiano che festeggia 140 anni.

Sindaco, ma le testate di oggi, fra carta e online possono aiutare i giovani a riscrivere la propria storia come fece lei?

"Sì, soprattutto quando dietro c’è un modello positivo. Capita di leggere storie di giovani che ce l’hanno fatta diventando dei veri e propri esempi, come fu per me Giorgia Meloni. Quando iniziai a seguirla, tramite i giornali, era presidente dei giovani di Alleanza Nazionale".

Dal lavoro in fabbrica, al Consiglio comunale (poi alla sua presidenza), il ruolo di Sindaco oltre alla presidenza dell’Anci regionale e del Consiglio nazionale. In questi anni cosa ha rappresentato per lei il Carlino?

"Un punto di riferimento dell’informazione istituzionale e di cronaca. Ma soprattutto un interlocutore al di sopra delle parti politiche. Mi piace che curi l’approfondimento delle notizie: un aspetto da valorizzare nel mondo di oggi, dominato dalla superficialità dei social. Il giornale locale cura e mantiene viva l’autenticità dei borghi e dei piccoli centri".

Trova che oggi i quotidiani si leggano con meno attenzione di una volta?

"Fortunatamente c’è gente ancora molto attenta, non solo alla carta stampata, ma anche al portale internet. Dare una risposta concreta a quella nicchia, mantenendo alta la qualità del del lavoro vuole anche dire incentivare chi è meno attento a informarsi nel modo corretto".

A proposito, a casa vostra si leggeva il Carlino?

"Era una presenza costante. Tornando all’attenzione nella lettura ho un ricordo molto nitido del padre di mio zio.."

Quale?

"Non solo comprava il vostro quotidiano ogni giorno, ma ne sottolineava addirittura le parti più importanti. Aveva anche un suo ’archivio’ dal quale ogni tanto tirava fuori le vecchie copie per andarsele a rileggere".

Qual è il ruolo di un giornale locale rispetto a territorio e amministrazione?

"La stampa può diventare uno stimolo costruttivo, una sorta di mappa, uno spaccato della città, che può orientare determinate scelte amministrative. La cosa bella è che per quanto mi riguarda, con il Carlino c’è sempre stato un buon dialogo".

Quindi che notizie legge di più?

"Oltre a quelle che riguardano il Comune mi soffermo spesso sugli articoli in cui viene data voce ai lettori, per capire se si può fare qualcosa in più".

E la notizia che non si dimenticherà mai?

"Ricorderò per sempre quando siamo stati finanziati dal progetto del PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) con 90 milioni. Questo segna un po’ storia della città che ha valorizzato progetto innovativo e sociale che porterà la riqualificazione del patrimonio comunale oltre a nuovi alloggi in città".

Che sfide attendono il futuro di Ascoli?

"Tornando agli alloggi, sto realizzando un’agenzia per renderli affittabili, l’obiettivo è il 2027. Poi c’è il recupero dell’area Carbon con 27 ettari inquinati che stiamo bonificando. A maggio contiamo di aprire la prima parte di otto ettari, poi il restante. In quest’area in futuro sorgeranno impianti sportivi, oltre a un centro innovazione, poi un’arena dedicata agli eventi e parcheggio, con grande attenzione al verde".

Tra gli aspetti che più le stanno a cuore della sua città cosa c’è?

"La sostenibilità ambientale, credo possa essere un tassello fondamentale nello sviluppo economico. Per questo motivo insisto molto su aspetti come la mobilità sostenibile o la piantumazione di nuovi alberi, ci ho pure scritto un libro (’Noi siamo l’ambiente’ ed, Baldini+Castoldi 2023, ndr)".

Cosa vuol dire per lei essere sindaco?

"Che ogni scelta da fare va pensata secondo il punto di vista dei cittadini. In gioco c’è una grande responsabilità collegata ad azioni amministrative importanti. Bisogna ascoltare, per questo ogni martedì del mese faccio il ’Caffè col sindaco’ per incontrare i cittadini nei bar e creare un rapporto orizzontale che porti a scelte più consapevoli".