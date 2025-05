"Fondamentale credere nei giovani"

Investire sui giovani. Sacmi ha ben chiara quale sia la strada da percorrere per regalarsi un secolo luminoso come quello appena passato, festeggiato a dicembre scorso (in realtà le candeline spente sono state 105) con un bellissimo open day. "Sono arrivati 5mila nostri concittadini – è il fresco ricordo del presidente Paolo Mongardi –, e credo che questo certifichi quanto sia profondo e attuale il rapporto tra la cooperativa e la città, una città i cui valori abbiamo l’onore e l’orgoglio di rappresentare nel mondo, con il nostro lavoro". E se i valori che più e meglio rispecchiano Sacmi sono, secondo Mongardi, "l’intergenerazionalità e l’innovazione continua, oltre alla fiducia nel lavoro come strumento per migliorare non solo la propria vita, ma quella dell’intera comunità", guardare l’orizzonte del futuro significa necessariamente mettere in fila le priorità "che oggi si chiamano digitale e sostenibilità".

"Oggi la manifattura è chiamata a rispondere a sfide completamente nuove che partono da un modo diverso di intendere la fabbrica – spiega Mongardi –, non solo un luogo di produzione ma un ecosistema completo che comprende i servizi al cliente e l’intera catena del valore, dalle materie prime sino agli utilizzatori finali ed al mercato. C’è il tema imprescindibile della protezione del pianeta, dell’implementazione dei nuovi strumenti digitali per il controllo di processo e per offrire nuovi servizi ai nostri clienti. Si tratta di driver strategici su cui lavoriamo da anni e che continueranno a guidare la nostra azione futura". Un futuro che passerà, necessariamente, dai giovani. "C’è bisogno di competenze, ed è per questo che Sacmi investe moltissimo sui giovani, sul rapporto con le scuole e l’università. Nel solo 2024, con la nostra Academy, abbiamo erogato oltre 90mila ore di formazione a nostri dipendenti e rinnovato storiche collaborazioni con le Università, in primis con l’Alma Mater", conclude Mongardi.