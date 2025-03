Fondazione Carisbo: "Welfare di comunità e innovazione sociale. Ecco le misure d’impatto"

Nel solco della tradizione che risale alla nascita della Cassa di Risparmio in Bologna, nel lontano 1837, la Fondazione Carisbo opera per il bene comune e lo sviluppo del territorio, in oltre 30 anni di attività filantropica, avendo sostenuto fino ad oggi la realizzazione di oltre 14.700 progetti con circa 750 milioni di euro (dato attualizzato). La missione originaria si è nel tempo rinnovata per promuovere un welfare di comunità e generativo, adottando i più moderni strumenti della filantropia istituzionale e orientando i documenti strategici alle sfide del nostro tempo. Le previsioni contenute nelle Linee di Indirizzo Triennali 2024-2026 sono declinate annualmente dal Documento Programmatico Previsionale che, per il 2025, ha fissato in 12 milioni di euro le risorse erogative disponibili.

Quanto alla programmazione degli interventi la strategia principale della Fondazione, che pur agisce anche nelle emergenze, è focalizzata sulla concretizzazione di progetti in grado di generare cambiamento per il territorio, rendendolo sempre più capace ed autonomo nel rispondere ai problemi della società in costante evoluzione. La certificazione di qualità conseguita dalla Fondazione riafferma un impegno volto al miglioramento continuo, per un’operatività conforme agli standard internazionali previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Allo scopo di massimizzare il valore creato per la comunità sono inoltre indirizzate le azioni di monitoraggio delle iniziative oggetto di contributo, le quali, periodicamente rilevate, concorrono alla valutazione di impatto tramite un modello comparativo e trasversale.

Nell’area Persone – per le missioni "Sostenere l’inclusione sociale", "Diventare comunità" e in particolare tramite il progetto Borgo Digani, complesso multiservizi e accoglienza – la Fondazione lavora per contrastare la povertà e le disuguaglianze sociali attraverso programmi di assistenza e inclusione rivolti alle persone più vulnerabili. Questo impegno si traduce nel supporto a iniziative che forniscono servizi essenziali come l’accesso a beni primari, alloggio e assistenza sanitaria per famiglie a basso reddito e categorie svantaggiate. Viene promossa l’inclusione sociale ad ogni livello, indipendentemente da età, genere, diverse abilità o condizioni economiche. I progetti sostenuti favoriscono l’accesso a risorse e servizi per tutti, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, e si concentrano su interventi di welfare e assistenza.

Nell’area Cultura – per le missioni "Creare attrattività", "Favorire la partecipazione attiva", in particolare tramite il progetto Genus Bononiae e la Rocchetta Mattei – la Fondazione investe nell’arte come bene comune, promuovendo l’accessibilità alla cultura per tutti, nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città di Bologna, sostenendo la creazione di nuovi percorsi culturali per favorire l’accesso a fasce diversificate di pubblico e la nascita di specifici programmi di promozione turistica. La Fondazione facilita l’incontro tra le diverse realtà e ne incoraggia la collaborazione, incentivando il pluralismo delle espressioni artistiche e la vivacità dell’offerta culturale.

Nell’area Sviluppo del territorio – per le missioni "Valorizzare la ricerca e accelerare l’innovazione", "Incentivare la formazione del capitale umano" la Fondazione è attiva, in particolare tramite il progetto BIGBO, hub dedicato ai talenti e alle startup – finanziando scuole, università e programmi di formazione, allo scopo di innovare tempi, processi, metodi e spazi della didattica per migliorare la qualità dell’offerta formativa, incoraggiare un’istruzione inclusiva e garantire che l’accesso all’educazione sia privo di barriere socioeconomiche. Con il sostegno a progetti di sviluppo professionale vengono stimolate interdisciplinarità e interazioni con il mondo del lavoro per favorire la creazione di lavoro dignitoso, sia accogliendo persone in difficoltà e categorie svantaggiate, sia riducendo la disoccupazione, soprattutto tra i giovani non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione.

La Fondazione contribuisce allo sviluppo dell’innovazione tecnologica e alla competitività dei centri di ricerca, operando nei campi del welfare, della transizione ecologica e della tutela della salute con il supporto a iniziative sostenibili di innovazione e imprenditorialità. Viene favorita la ricerca scientifica e tecnologica e la salvaguardia dell’ambiente allo scopo di generare un impatto positivo sul territorio e sulla società, puntando a creare un ecosistema in grado di combinare il progresso tecnologico e l’innovazione con la responsabilità sociale.