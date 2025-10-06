Fondazione San Carlo: "Leggiamo il presente per dare risposte ai giovani studenti"

di Jacopo

Gozzi

Nel 2026 la Fondazione Collegio San Carlo celebra i suoi 400 anni di storia. Per l’occasione è stato predisposto – per tutto l’anno accademico fino al termine del prossimo anno – un ricco programma culturale che avrà come filo conduttore il tema della trasmissione del sapere: un elemento cardine nella storia e nell’attualità della Fondazione. Il presidente Vittorio Lugli ha ripercorso le tappe fondamentali della storia del San Carlo, soffermandosi sui momenti di svolta e offrendo uno sguardo attento al presente e alle sfide future.

Quando nasce la Fondazione San Carlo?

"La data ufficiale è il 1626. Il Collegio nacque per intuizione e volontà del conte e sacerdote Paolo Boschetti. Dopo aver viaggiato in Italia, Boschetti decise di costituire una scuola per i figli dei nobili. Si rivolse quindi a ricchi e notabili chiedendo di contribuire con donazioni e, proprio grazie a queste risorse, nacque un ricco patrimonio che comprende anche la chiesa e il quadrilatero".

Perché la Fondazione è intitolata a San Carlo Borromeo?

"San Carlo Borromeo morì nel 1584 e venne proclamato santo già nel 1610: una canonizzazione rapidissima per quei tempi, poiché la sua fama, dovuta alla sua opera instancabile a favore di poveri, giovani, malati e appestati, si era diffusa in tutta Italia e anche in Europa. La Fondazione fu dedicata inizialmente anche alla Beata Vergine Maria, aspetto che rimane tuttora, anche se con il tempo la prevalenza fu data a San Carlo".

Quale fu storicamente il rapporto con l’università di Modena?

"Nel 1685 grazie al prestigio che aveva ottenuto, la Fondazione divenne sede dell’università, anche se l’Ateneo – che quest’anno compie 850 anni – esisteva già da secoli. Con Francesco III, nel 1772, l’Università uscì dalla Fondazione, che si trasformò in una scuola rivolta a studenti più giovani".

Fino a quando il collegio si dedicò soltanto alla formazione dei figli dei nobili?

"La svolta arrivò con Napoleone: dopo l’invasione, infatti, il Collegio si aprì anche ai figli della borghesia. Rimase comunque solo maschile: i ragazzi entravano verso gli otto anni e restavano fino ai diciotto. I giovani abitavano in collegio, dove viveva anche il rettore, che era sempre un sacerdote. Nel corso del tempo, gli studi prevalentemente religiosi si aprirono alla filosofia, fino a dare vita a un programma misto: religioso, filosofico e sociale".

E in seguito, quali furono le tappe più importanti?

Nel Novecento ci fu una svolta radicale: la San Carlo divenne una fondazione di diritto privato e avviò attività ulteriori rispetto al collegio, aprendosi alla città e al territorio. È in questa fase che nacquero, ad esempio, la biblioteca, il Centro Culturale, che si occupa soprattutto di attività di natura filosofica e il Centro Studi Religiosi, che approfondisce e tramanda il sapere religioso, cristiano e in particolare cattolico romano. Infine, con gli anni Novanta, nacque anche la Scuola di Alti Studi, una sorta di dottorato post-laurea in materie umanistiche e filosofiche".

E adesso, a che punto ella storia siamo arrivati?

"Oggi, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, abbiamo dato vita al dottorato in Humanities, Technology and Society, che si svolge interamente in lingua inglese. Questo dimostra che la Fondazione è un organismo in continua evoluzione: non si limita a ripetere ciò che si è sempre fatto, ma cerca di leggere i tempi, capire i bisogni del presente e dare risposte ai giovani e agli studenti. Non a caso, la Fondazione Collegio San Carlo fa parte dei quattordici collegi di eccellenza italiani accreditati dal Ministero".

Chi sono gli studenti del Collegio?

"Accogliamo circa 120 studenti da tutta Italia, e talvolta anche dall’estero. Restano con noi da settembre a luglio e trovano vitto, alloggio e un percorso formativo completo. Molti scoprono qui un ambiente ricco di stimoli e finiscono per restare a Modena anche dopo la laurea: chi per amore, chi per amicizia, chi per lavoro".

Guardando al futuro, quali sono le sfide principali?

"Credo che la sfida sia intercettare i bisogni culturali della città e costruire sinergie con altri soggetti. La Fondazione deve essere capace di interfacciarsi con le realtà locali che fanno formazione e promozione culturale. Il compito sarà proprio questo: leggere la domanda culturale, formativa e sociale – che può riguardare la giustizia, la bellezza, la verità – e dare risposte adeguate. Nulla è più sbagliato che proporre risposte a domande che non esistono".