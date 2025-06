Forlì cresce con la Fondazione. Investimenti e idee accendono grandi mostre e università

Tutto nasce da un’intuizione: la Cassa dei Risparmi di Forlì scelse di entrare nel 2007 nella galassia di Intesa SanPaolo, mentre altri analoghi istituti, nelle città vicine, portavano avanti la scelta dell’autonomia. Il dibattito, all’epoca, fu molto acceso. In un certo senso, vinsero entrambe le fazioni. Dall’abbraccio con il gruppo cresciuto tra Milano e Torino è arrivata un’invidiabile solidità economica (a chi ha rifiutato è andata molto peggio). Mentre a chi chiedeva che i soldi avessero ricadute su Forlì, si può portare come esempio l’operato della Fondazione che mantiene ancora il nome della banca (mentre sulle filiali oggi c’è scritto Intesa SanPaolo). Mostre, welfare, turismo, cultura, impegno per grandi progetti del territorio.

I numeri sono importanti per capire la forza della Fondazione, che è diventata col passare del tempo una forza della città stessa. Nel bilancio del mandato 2021-2025, il primo del presidente (appena riconfermato) Maurizio Gardini. Il patrimonio ammonta a 780 milioni, in crescita: perfino più dell’inflazione. Dunque, anche in questi anni difficili, grazie a investimenti oculati, il palazzo dell’ex Monte di Pietà in corso Garibaldi non si è indebolito, anzi, è diventato più forte. Le erogazioni sono salite di conseguenza a 13 milioni. E le riserve sono pari a tre volte e mezzo: oltre 40 milioni. Significa che la Fondazione potrebbe continuare a operare perfino se le sue entrate si azzerassero per alcuni anni.

Ma la forza dell’istituto non è solo economica: da Piergiuseppe Dolcini a Maurizio Gardini e al suo vicepresidente Gianfranco Brunelli, passando per i due mandati di Roberto Pinza, da sempre si procede con l’illuminazione di alcune idee destinate a segnare lo sviluppo dell’intera Forlì. L’esempio è quello delle grandi mostre: la Fondazione partì con i pittori locali, Marco Palmezzano e Silvestro Lega, ma avendo subito la capacità di sognare in grande: esposizioni autoprodotte, originali, che portassero lontano il visitatore e il San Domenico stesso. Caravaggio fu affiancato a un altro romagnolo, Guido Cagnacci ("il Vasco Rossi del Seicento", lo definì il grande professor Antonio Paolucci). E poi Canova, che a Forlì donò la sua Ebe, e via via, di successo in successo, fino ad affrontare il Novecento e i capisaldi della cultura occidentale: L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio, Ulisse, Dante, Maddalena, il Ritratto dell’Artista nel 2025, passando per la mostra-rivelazione sui Preraffaelliti. In attesa delle tre che, stando a ciò che è stato annunciato, dovranno essere ’speciali’ perché porteranno Forlì fino al 2028, anno in cui si spera di essere capitale della cultura. Un progetto cresciuto nelle mani di Gianfranco Brunelli, che muoveva i primi passi nel mondo dell’arte proprio vent’anni fa, e che ha ottenuto credibilità e premi anche a livello internazionale. Attorno a questo, la Fondazione ha sviluppato il filone della fotografia, il Festival del Buon Vivere, l’enogastronomia con Casa Romagna.

Per quanto sia già tanto, tantissimo, non è tutto qui. Ci sono i bandi che sostengono la disabilità, sanità, ragazzi, anziani, sport amatoriale e giovanile, Appennino. C’è l’intervento della Fondazione anche nelle grandi ferite dell’alluvione 2023, come il ponte di Ca’ Stronchino crollato a Modigliana.

E poi l’università. Era il 3 gennaio 2017 quando, proprio in un’intervista sul Carlino, il presidente della Fondazione Roberto Pinza lanciò un tema che pareva quasi una provocazione: e se l’Alma Mater decentrasse qui un corso di Medicina? C’erano già stato dei contatti, ma tutto ha avuto poi un’incredibile accelerazione, sostenuta economicamente da Fondazione, Comune e alcuni mecenati: tempo tre anni ed è diventato realtà. L’intuizione è stata seguita poi da Gardini e Brunelli anche per Ingegneria navale, più di nicchia ma appena partita. E c’è già un ulteriore impegno: ristrutturare immobili che offrano posti letto agli studenti. Un investimento sul futuro, l’ennesimo: come quello su Mercury, che si occuperà del polo aerospaziale, di droni e di statelliti.