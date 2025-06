Forlì promosso in C, un capolavoro. Miramari fa rima con miracoli

Era il 2 ottobre 2022. Dopo cinque giornate di campionato, il Forlì era in testa e il calendario le offriva un turno propizio per tentare addirittura un primo allungo: quella domenica, allo stadio Morgagni, arrivava il Corticella, espressione di un quartiere di Bologna che conta circa 18mila abitanti. È il primissimo confronto tra le due squadre nella loro storia. Gli emiliani sono neopromossi e, nell’avvio di campionato, sono pericolosamente vicini al fondo della classifica. Il Carlino dell’indomani parlò di "scivolone", "doccia gelata", "sconfitta inaspettata": era stato il Corticella a vincere 0-1. Ma fu quel giorno che venne piantato tra le zolle del Morgagni il primo, piccolissimo, seme della promozione di due anni e mezzo dopo.

Un salto temporale in avanti: i biancorossi sono promossi in serie C con due turni d’anticipo, hanno il miglior attacco della serie D, la terza miglior difesa, a una partita dalla fine vantano la miglior media punti tra le squadre delle prime quattro serie del pallone italico. E cavalcano una striscia di 13 vittorie consecutive, polverizzando le 9 che erano il record societario biancorosso. Sulla panchina siede Alessandro Miramari, l’uomo che aveva stregato il presidente Gianfranco Cappelli perché batteva sempre il Forlì. Anche allenando il Corticella. Oggi il Carlino, nel giorno in cui celebra a Forlì i suoi 140 anni, vuole omaggiare il trionfo biancorosso ospitando proprio Miramari, l’artefice di questo capolavoro.

Dopo aver espugnato il Morgagni a ottobre 2022, cambiò la storia del tecnico e dei suoi ragazzi. Al ritorno si impose ancora: 2-1. L’anno successivo nuovo blitz per 1-3 bissato 2-1 al ritorno. Quattro partite, quattro vittorie contro i galletti. Soprattutto il Corticella, da neopromosso, ha raggiunto due volte i playoff che ai biancorossi sono sfuggiti d’un soffio, arrivando due volte addirittura in finale. Insomma, Miramari fa rima con miracoli.

A Forlì, ironia della sorte, si è presentato con uno 0-0 casalingo contro la Sammaurese. Nel dopopartita elencò le occasioni mancate: presunzione? No, il segnale di un tecnico che chiede di giocare bene, di creare tanto, di controllare il gioco. Senza porsi limiti: nel precampionato aveva perso 4-2 contro il blasonato Perugia (serie C) e anche quel giorno disse senza remore "avremmo meritato di vincere". Non è l’unico allenatore allergico al vecchio ‘catenaccio’, ma i suoi risultati non sono da tutti.

È con questa mentalità che è nato uno dei Forlì più belli di tutti i tempi, sicuramente il più vincente, sicuramente il più atteso dopo 8 anni nel grande purgatorio della serie D, talvolta pure staccato dalle prime posizioni. Incassata una sconfitta per 2-0 a Ravenna (immeritata, secondo molti) nella nebbia novembrina del ‘Benelli’, il Forlì ha cambiato marcia. Otto vittorie consecutive, poi un’inopinato ko casalingo contro il pericolante Sasso Marconi, quindi 13 sigilli: 21 vittorie su 22 partite prima dell’ininfluente ultima giornata di campionato. Nel mezzo, i galletti hanno scoperto che, con Miramari dalla loro parte, il Corticella si può battere: addirittura 5-0. Soprattutto, è già storia la vittoria per 3-2 sul Ravenna a fine marzo (i giallorossi non perdevano da 22 turni, e sono stati sotto prima 2-0, poi 3-1), davanti a uno stadio tutto esaurito come non si vedeva da anni.

La festa è scoppiata prima di Pasqua, 1-0 contro la Pistoiese. Senza la concorrenza di un Ravenna che a inizio stagione era strafavorito, i galletti avrebbero dominato il campionato. Nelle loro file c’erano diversi ex Corticella e un centravanti dal talento cristallino come Elia Petrelli, rinato con la cura Miramari e protagonista a suon di gol. Nel momento più bello, i biancorossi hanno preso in braccio il loro allenatore e l’hanno lanciato in aria. C’è lui a guardare tutti dall’alto.