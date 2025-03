Forlì, reinventarsi è arte. La città ha cambiato pelle e ora punta sulla Cultura

Quando si arriva in treno da ovest, poco prima di entrare in stazione a Forlì si scorge dai finestrini l’enorme sagoma dell’ex Eridania coperta dalla folta vegetazione: lo zuccherificio era stato inaugurato 125 anni fa, vicino alla linea ferroviaria come molte industrie dell’epoca. Ma Forlì – che tanti suoi abitanti vedono immobile – è una città che è cambiata di continuo. Perfino la stazione non è più dov’era. Mutare pelle non è facile: l’Eridania ha chiuso nel 1972; nel frattempo sono state stravolte perfino le regole sulla barbabietola da zucchero, un doloroso taglio alle radici contadine. Ma la fabbrica è stata acquistata dal Comune: tutt’attorno nascerà un parco, e poi chissà. È l’immagine simbolo di un tempo – e, a volte, di una città – in sospeso tra un passato remoto e un futuro da concretizzare. Altri luoghi hanno rotto il legame con la loro storia per abbracciare la svolta: l’antico convento di San Domenico? Ora è un museo capace di attirare quasi due milioni di visitatori in vent’anni di grandi mostre. L’ospedale intitolato al padre della moderna anatomia patologica, Giovan Battista Morgagni? È diventato il Campus, l’università, che ospita Medicina, ha lanciato Ingegneria nautica e guarda verso le stelle con Ingegneria aerospaziale, un fiore all’occhiello capace di collaborare con l’Esa, l’agenzia spaziale europea. L’ex Gil, la sede della Gioventù italiana del littorio nella città cara a Benito Mussolini? Sta per diventare un altro museo (dedicato alla ginnastica) e un auditorium per la musica. La stazione delle corriere? Un teatro. Sì, Forlì sta cambiando. E non ha ancora terminato la propria trasformazione.

La città non ha un ‘padrone’ né nel mondo economico né in quello politico. Le principali fabbriche storiche hanno capitali non forlivesi: multinazionali come l’Electrolux o cinesi come Ferretti. E da tempo era andato in crisi il rapporto con l’antica tradizione della sinistra: l’ultima sindaca erede del Pci fu sconfitta nelle primarie del suo stesso partito già nel 2008, l’ultimo strappo risale al 2019 con la prima giunta di centrodestra (confermata nel 2024). Esaurita una fase propulsiva da plasmare nel cemento, come la diga di Ridracoli, il Palafiera o il discusso centro commerciale, Forlì poteva diventare un grande dormitorio all’ombra del resto della Romagna oppure re-inventarsi. Ha scelto la seconda opzione. Un percorso iniziato negli ultimi vent’anni, soprattutto con gli investimenti sulla cultura: grandi mostre d’arte, poi il filone della fotografia (entrambi sotto l’egida della Fondazione Cassa dei Risparmi), vari festival, il sogno dell’Unesco per il liscio e per l’architettura del Novecento, ora la candidatura a capitale italiana della cultura 2028. Una rivoluzione coraggiosa e continua, che ha il fascino (e il problema) di non essere ancora terminata: la Ripa – ex monastero, con uno dei chiostri più grandi d’Europa, ex caserma – deve diventare archivio e studentato. Il governo ha già stanziato 12 milioni ma ne serviranno 50. Allo stesso modo, anche la Rocca di Caterina Sforza, antica Signora di Forlì, resterà libera dal carcere e tornerà fruibile. Dovrà inventarsi un’identità, l’ennesima.