Gestione trasparente e orientata al futuro

La Ciip S.p.A. (Cicli Integrati Impianti Primari) è una società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in una vasta area delle Marche meridionali. Le sue radici risalgono al secondo dopoguerra, quando si avvertì con urgenza la necessità di garantire acqua potabile sicura e continua ai comuni delle province di Ascoli e Fermo. Nel 1954 nacque il Consorzio per l’Acquedotto del Pescara, con l’obiettivo di captare e distribuire l’acqua proveniente dalle sorgenti del fiume Pescara, un bene prezioso incastonato nei Monti Sibillini. Con il tempo, il Consorzio si è ampliato, includendo nuovi comuni e rafforzando le infrastrutture. Nel 2003, in attuazione della legge Galli, che introdusse il Servizio Idrico Integrato in Italia, il Consorzio si è trasformato in Ciip S.p.A., raccogliendo l’eredità di un’esperienza ultracinquantennale nella gestione pubblica dell’acqua. La società è interamente partecipata dagli enti locali e oggi serve circa 60 Comuni tra le province di Ascoli, Fermo e parte di Macerata. Ciip gestisce tutte le fasi del ciclo idrico: captazione, potabilizzazione, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque reflue. Ha investito negli anni in innovazione tecnologica, efficienza energetica e sostenibilità, cercando di coniugare qualità del servizio, tutela ambientale e responsabilità verso le comunità locali. Le sorgenti del Pescara, simbolo identitario del territorio e risorsa fondamentale, continuano a rappresentare il cuore pulsante di un modello virtuoso di gestione pubblica, trasparente e orientata al futuro.

