Giacomo Marcattili. Il maitre del San Domenico: "Per innovare servono radici molto profonde"

Tradizione ed evoluzione che si intrecciano in un legame sempre più saldo con Imola. D’altronde, il segreto è che "siamo amici degli imolesi". Lo afferma Giacomo Marcattili, maître del ristorante ‘San Domenico’, storico punto di riferimento della cucina d’eccellenza e per Imola. Marcattili sarà presente venerdì alle 17 alla Sala Bcc, in occasione dell’incontro organizzato per celebrare i 140 anni di storia che legano il Carlino a Imola. Un anniversario importante, in cui si inserisce anche il percorso del ‘San Domenico’, simbolo di tradizione e innovazione gastronomica.

Marcattili, il ristorante ‘San Domenico’ ha di recente compiuto 55 anni di attività. Come pensa si sia evoluto il mondo della ristorazione nel corso di questi decenni?

"Sicuramente ora le persone sono, per lo meno più all’apparenza, più ’preparate’. Per certi aspetti, i social hanno alzato le aspettative di ciò che uno spera di trovarsi davanti. Per quanto riguarda il nostro menù, alcuni piatti non sono mai stati toccati, come l’uovo al raviolo, che rappresenta la portata caratteristica del nostro ristorante. Altri hanno subito piccoli cambiamenti, ma la tradizione di riferimento è sempre quella".

Questa esposizione sui social e l’innalzamento delle aspettative rischia di togliere l’intimità tipica di un ristorante stellato come il vostro?

"Non credo che tolga valore, anzi. Diciamo però che ci sono due facce della stessa medaglia. Una sovraesposizione social consente di permettere di ampliare la clientela, il che è ottimale. C’è però qualcuno che, viste le foto da un telefono, semplicemente crede di saperne di più del dovuto e non si rende conto che permane una certa distanza su cosa voglia dire preparare un piatto di una certata portata e qualità e l’idea che c’è dietro".

Quel è il segreto della longevità del San Domenico?

"Essere amici degli imolesi è la chiave di tutto. Certo, l’Autodromo e gli eventi che sono stati organizzati nel corso di questi anni aiuta a far venire gente nuova. Nel corso del tempo si è però creata una clientela fidelizzata locale, sempre più affezionata. Possiamo dire che Imola continui ad essere propositiva nei riguardi del ristorante. Stando ai racconti sul passato, una volta c’era più distanza nei confronti del locale. Si diceva che si mangiava poco e spendeva tanto. Ora invece il cliente imolese è più pronto e ha un palato raffinato. E anche i giovani di oggi vedono molto positivamente l’esperienza che può essere quella del mangiare a un ristorante stellato".

Durante questi anni di attività, ha qualche ricordo che le è rimasto particolarmente impresso?

"La Formula Uno senza dubbio e infatti mi auguro che continui a tornare a Imola. In particolar modo, ricordo Charles Leclerc che viene al ristorante. Già di per sé quello è stato un evento. Ma ciò che mi ha colpito è stata la presenza di cinquecento persone pronte ad attenderlo fuori dalle porte del ristorante. È stato un momento che sembrava irreale".

Il Carlino compie 140 anni. Come percepisce il rapporto con il giornale?

"La stampa è stata in grado e continua a valorizzare la nostra attività, ma non solo. Il fatto che ci siano stati articoli che abbiano fatto parlare bene di noi ci ha permesso di evolverci e di mandare avanti una tradizione importante di cui fa parte la storia della nostra città. Sicuramente il web ha rivoluzionato il mondo dell’informazione, ma la carta è la carta è sempre la carta io sono un romantico nostalgico delle vecchie abitudini. La stampa, comunque, cartacea o sul web, continua a essere un tassello fondamentale in questa storia".

C’è stato un articolo che ricorda con piacere?

"Io e Max Mascia abbiamo apprezzato molto la partecipazione che c’è stata da parte della redazione, non solo per quanto riguarda le nostre classiche attività legate al San Domenico, ma anche quando abbiamo deciso di buttarci nell’avventura di ‘Semplice’. Il pezzo in cui veniva annunciata la firma appena apposta è stato impattante e ci ha consentito di avere un pubblico imolese pronto alle novità".

Lei rappresenta la nuova generazione nel mondo della ristorazione. Cosa pensa sia giusto conservare delle tradizioni e cosa rinnovare?

"Secondo me bisogna conservare tutto e semplicemente adattarlo al presente e a quello che sarà il futuro. Del passato non si può perdere assolutamente niente. D’altronde, questo penso sia il filo conduttore di questo posto".

A proposito di futuro, come si sente a portare avanti una attività così longeva alla sua giovane età?

"Io ci sono nato qua dentro, è stato tutto naturale. È un passaggio di testimone che non è stato forzato, anzi, è avvenuto in maniera spontanea. Sono semplicemente felice di farne parte".