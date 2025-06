Giacomoni e i quotidiani: "Importante leggerli sempre"

Matteo Giacomoni, 51 anni, sindaco di Bagnacavallo da giugno 2024, qual è il suo rapporto con i quotidiani?

"Li leggo tutte le mattine sul cartaceo, ma a volte uso lo sfogliatore. Cerco di consultare molto meno i social media se posso. Reputo che le informazioni dei giornali siano molto più attendibili, mentre i social li uso più per capire gli umori".

Un anno fa diventava sindaco, come sono stati questi 12 mesi da amministratore?

"È stato un anno di approccio alla macchina amministrativa per comprenderne appieno il funzionamento. Poi siamo stati pesantemente condizionati da quello che è successo a settembre dello scorso anno, questo ha necessariamente spostato la nostra attenzione e alcuni progetti che avevamo in mente hanno subìto un po’ di ritardo".

Com’è la situazione a Traversara ora?

"Sono finiti i lavori strutturali sulle arginature, i cantieri sono conclusi al netto di alcune rifiniture. È in corso la sistemazione delle golene su tutta l’asta fluviale e, in particolare, nel comune di Bagnacavallo ci sono un paio di cantieri attivi. Si stanno avviando alla conclusione i lavori di rimozione rifiuti dalle zone agricole limitrofe al centro abitato. Si stanno completando la sistemazione e il miglioramento della pubblica illuminazione. Da maggio le persone colpite dall’alluvione 2024 possono accedere ai rimborsi esattamente come chi è stato colpito nel 2023. Partiranno a breve i lavori per il ripristino della rete gas".

Una volta conosciuta la macchina amministrativa, cosa ci si può attendere ora?

"Il nostro Comune è sano, con un bilancio in ordine. Gli uffici sono a pieno regime. Siamo concentrati a chiudere i cantieri del Pnrr entro il 2026 per poi concentrare le forze per la riqualificazione del centro storico e della scuola. Nei prossimi anni abbiamo vari investimenti su vasche di laminazione e sistemazione di canali. Nel 2026 partirà poi l’ultimo stralcio di lavori per il complesso del museo e della biblioteca".

A un anno dal rinnovo anche delle cariche dell’Unione Bassa Romagna, com’è il bilancio?

"Direi molto positivo. L’Unione è propositiva e si discute in maniera molto civile, riuscendo sempre a trovare la quadra. Credo che potrà darci parecchie soddisfazioni".

Quale notizia vorrebbe vedere sul Carlino in futuro?

"Il titolo che vorrei vedere a livello locale è: avvio dei lavori sul ponte della ferrovia in zona Muraglione, magari contestualmente al raddoppio della linea Castel Bolognese-Ravenna. Uno più realistico che mi aspetto (e mi auguro di vedere presto) è l’avvio dei lavori per lo svincolo di Borgo Stecchi".

