Giorgia Bussi, imprenditrice: "Ecco la rinascita dopo l’alluvione"

Il tempo non cancella, ma stratifica, proprio come quel fango che, il 16 maggio del 2023, ricoprì ogni cosa. Dal giorno in cui il fiume Montone, da sempre parte silenziosa del paesaggio, ha travolto ogni cosa. Oggi, Giorgia Bussi, 28 anni, madre di due bambini piccoli, continua a lavorare coltivando i suoi fiori e le sue piante a Terra del Sole, dopo che l’acqua ha distrutto la sua azienda, costringendola a ripartire da zero.

Cosa è cambiato da quel giorno in cui la normalità ha mostrato la sua estrema fragilità, spazzata via dall’acqua nel giro di pochi minuti? Giorgia lo racconterà venerdì durante la festa per i 140 anni del Carlino nel corso di un’intervista speciale in cui parlerà di quel che è stato e quello che è oggi, con uno sguardo al futuro.

"Uno tsunami, un mare in tempesta". Così Giorgia descrisse quel giorno. L’acqua ha invaso i l’azienda florovivaistica di famiglia, quattro ettari e mezzo di colture e cinque serre. Poi è arrivata fino alla casa, dove Giorgia si trovava con la madre Roberta Bombardini, la figlia Jennifer di due anni e Diego, appena nato.

La salvezza è arrivata dall’alto, con l’elicottero Drago150 che ha tratto tutti in salvo dal secondo piano. Le immagini fecero il giro d’Italia, ma la storia, quella vera, è rimasta ben ancorata a quella terra attorno alla quale Giorgia ha basato la sua vita. Sette mesi dopo l’alluvione, Giorgia, scelta dal Carlino come ‘Forlivese dell’anno’, raccontava: "Proviamo a rialzarci. Nei giorni scorsi ci hanno consegnato la cucina nuova, quindi la casa ha già assunto un altro aspetto, sebbene i muri siano ancora bagnati".

Oggi il tempo ha asciugato le pareti, ma non ha cancellato le difficoltà: delle cinque serre, solo due sono state ricostruite e i terreni non possono più avere la stessa destinazione d’uso. La tentazione di andarsene c’è stata, ma la risposta è arrivata dalla storia della sua famiglia: "Qual è l’alternativa? Abbandonare l’attività che i miei nonni hanno avviato sessant’anni fa? Spostarsi dove, di preciso?". Nonostante le promesse di messa in sicurezza dell’argine, la fiducia è difficile: "Come possiamo fidarci? Come possiamo essere certe che, in caso di un nuovo evento atmosferico devastante, il fiume non esondi ancora?".

La ricostruzione della casa è stata complessa, tra rimborsi in ritardo e incertezze burocratiche, ma, come dopo ogni disastro, anche questo caso si sono accese tante piccole fiammelle di speranza, e sono state (anche) quelle a dare la forza a Giorgia e alla sua famiglia per andare avanti: "La solidarietà di così tante persone, vicine e lontane, ci ha scaldato il cuore. Non ce l’aspettavamo: è stato bello e commovente".

Jennifer per molto tempo ancora ha continuato a salutare gli elicotteri, per lei simbolo di salvezza. Diego, che non può ricordare il giorno che ha cambiato la vita della mamma, oggi cammina in quello stesso giardino, tra i segni del passato e le nuove fioriture. "Se invece sono io a rivedermi su quel velivolo – le parole di Giorgia – mi chiedo ancora come abbiamo fatto, come abbiamo potuto arrivare a quel punto".

Due anni dopo, la storia di Giorgia Bussi non è una favola di rinascita, ma un esempio concreto di resistenza quotidiana. A conti fatti, nulla è tornato davvero come prima, ma ogni giorno, curando la terra e i fiori e guardando al domani, si rinnova una scelta coraggiosa: restare.