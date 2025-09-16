Giuliano Razzoli: "Dagli inizi alle Olimpiadi. È tutto su queste pagine"

di Gabriele Gallo

Giuliano Razzoli, il campione di sci di Razzolo di Villa Minozzo è cresciuto insieme al Carlino, che ha avuto il privilegio di accompagnare le sue gesta fin dai primi passi sugli sci. Risale infatti a metà anni ‘90 l’articolo numero 1 dedicato alla medaglia d’oro olimpica di Vancouver 2010. E con il nostro giornale il 40enne atleta, ormai ’ex’ ma sempre in grandissima forma, ha un rapporto quasi trentennale, anche di collaborazione vera e propria, visto che nel tempo diversi sono stati i suoi interventi su queste colonne per parlare non solo di sport, ma anche di valorizzazione dell’Appennino reggiano, cosa che da sempre gli sta molto a cuore.

Razzoli, ricorda il primo articolo a lei dedicato?

"Non so se fosse il primo in assoluto, ma è quello che ricordo io: un trafiletto sul Resto del Carlino dove c’era anche il mio nome, quale vincitore dei campionati provinciali o regionali. Avrò avuto nove o dieci anni".

Da quel momento lei e il Carlino siete andati in coppia, per ogni progresso un pezzo, alla peggio una menzione.

"È vero, ho ben presente i primi articoli dedicati proprio a me, quando ho vinto il trofeo Topolino, poi la descrizione di un giovane promettente, quello alla prima convocazione in Nazionale e poi, naturalmente, la prima gara in Coppa del Mondo".

E quando ha vinto le Olimpiadi, un inserto intero, meritato beninteso. Con tante foto che ci girò anche la sua famiglia.

"Per me erano giorni un po’ concitati come potete immaginare, ma so che i miei ne presero più di una copia, e mia mamma le ha conservate tutte".

Come definirebbe il suo rapporto col Carlino?

"Di sicuro vi ho fatto scrivere tanto (ride, ndr) e devo dire che è stato sempre ottimo. Mi avete seguito fin da quando ero un ragazzino, sempre con affetto e rispetto anche nelle critiche. Tra l’altro la mia carriera si è snodata quasi tutta quando ancora i social non erano così diffusi e io ho sempre preferito il colloquio diretto con i giornalisti, perché era un modo per conoscersi anche oltre l’aspetto sportivo. Se poi a Reggio lo stesso giornalista ti segue per 20 anni e passa, si crea anche un rapporto di stima e affetto".

Ora che si è ritirato e può riflettere su tutto il suo percorso, quali sono state le gioie più grandi?

"È stata una carriera lunghissima e, ripensandoci, mentre vivi quel momento ti sembra sempre sia il più bello: da bambino la prima gara vera, le vittorie da ragazzo, l’esordio in Coppa del Mondo, il primo podio, il successo numero 1. Ma anche i miei “grandi ritorni“ dopo i tanti infortuni. Penso a quell’incredibile quinto posto a Campiglio partendo col numero 69, al podio conquistato a Wengen dopo sei anni di niente, o alla medaglia olimpica a Pechino svanita di pochi centesimi. Indimenticabile anche il mio slalom di addio allo sci, quando ho fatto l’apripista proprio sulla 3-Tre, sono venuto giù piangendo".

E la medaglia d’oro ai giochi 2010?

"Quella è un mondo a parte: perché l’Oro olimpico resta per sempre, a distanza di anni lo ricordano tutti. È la gioia irripetibile".

Adesso è il momento di godersi la famiglia?

"Sì, dal punto di vista professionale è un momento di transizione che desideravo da anni, e sono arrivato a costruire una famiglia in età matura ma al momento giusto. Non a caso dico sempre che mentre attendevo mia moglie Elisa all’altare mi tremavano le gambe e mi mancava il respiro come sul podio di Vancouver, per dire quanto sentivo importante quel momento".

E il Razzoli papà com’è?

"Quello che anche se ha partecipato a un evento e ha tirato tardi, la mattina non può esimersi dall’accogliere Emanuele che mi salta al collo e vuole giocare. Con lui è un’emozione quotidiana: quando me l’hanno dato in braccio la prima volta ero impacciato, avevo paura di sbagliare tutto. Altro che al cancelletto di partenza di una gara. E adesso poi che avrà presto un fratellino o una sorellina…".

Congratulazioni, a proposito di rapporto col Carlino: questa è una notizia! Quando arriverà?

"A febbraio, che per me è sempre stato un mese magico (l’oro olimpico arrivò proprio il 27 febbraio 2010, ndr)".

Dal punto di vista lavorativo, dopo il ritiro dall’agonismo di cosa si occupa?

"Sono sempre nel Centro Sportivo dell’Esercito e sto facendo il master per diventare Istruttore di Sci, il grado superiore al Maestro, per intenderci. L’idea di allenare e vedere questo sport da un altro punto di vista mi alletta molto. Poi c’è l’impegno con l’acetaia di famiglia. Le mie sorelle vi si dedicano al 100%, io do il mio contributo perché è una mia vecchia passione".

Lo fa anche da Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Reggio Emilia. Un ruolo che le piace?

"Sì, onestamente mi impegno molto per valorizzare questo prodotto di nicchia ma che è un’eccellenza assoluta reggiana. Giusto pochi giorni fa ai Chiostri di San Pietro abbiamo festeggiato i 25 anni dal conferimento della Dop. Lì i reggiani hanno potuto assaggiare il frutto del lavoro di tante acetaie del territorio, compresa la mia".

Un territorio a cui lei è sempre stato legatissimo.

"Ho avuto la fortuna di crescere in un posto meraviglioso, l’ho amato ma ho anche sfruttato i suoi pendii per diventare l’atleta che sono diventato. Per questo non ho mai voluto staccarmi da Razzolo, fino a quando non mi sono sposato. Ma in Appennino continuo a vivere, a Casina".

E da Razzolo ha portato il crinale reggiano in giro per il mondo.

"Una volta lo portavo grazie alle tagliatelle di mia mamma, che erano diventate un must tra gli atleti del circo bianco e non solo italiani. Assieme all’erbazzone e al Parmigiano Reggiano che ci portavamo dietro. Adesso ne promuovo il nome spedendo l’aceto delle nostre acetaie un po’ dappertutto".

Come si vede tra 10 anni?

"Sicuramente coi miei figli sulle piste da sci, sull’appennino reggiano spero. Dopo che mio padre glielo avrà insegnato, visto che è stato tanto bravo con me, ci penserà lui anche coi nipoti".