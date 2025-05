"Gli anni in A1, che magia. Noi, la piccola città contro le maxi corazzate"

Partire dalle serie minori per arrivare fino all’elite del basket nazionale e anche europeo. Fondata nel 1967, l’Andrea Costa ha raggiunto la sua vetta più alta nel 1998 con la promozione nella massima serie dove si trovò al gran ballo con le grandi. Una favola durata quattro stagioni, prima del ritorno in A2 e ora in serie B con la società in vendita. Chi ha vissuto in prima persona una fetta importante di questa storia è il dirigente accompagnatore Mario Samachini, addetto agli arbitri per una quarantina d’anni. "Arrivai all’Andrea Costa negli anni Ottanta quando stava tra la serie D e la C – racconta –. Lavoravo all’Elettronica Santerno che era sponsor della squadra e l’allora direttore sportivo Grasso mi chiese di dare una mano come addetto agli arbitri. Accettai e da allora ho sempre seguito la squadra, pure in Europa".

Una piccola realtà all’inizio.

"Allora si andava la domenica a vedere la Virtus, che era in serie B, mentre il sabato giocava l’Andrea Costa, che era più in basso. Da allora è stato un bellissimo crescendo. Fummo promossi in B2 dopo una stagione senza sconfitte, quindi un anno nella stessa categoria con la Virtus e i primi due derby. All’epoca c’era una base solida, con il presidente Cremonini, e fu quasi naturale andare in A2 sotto la guida di Zappi, quindi in A1 con Vitucci".

Cosa si provava a stare in A1?

"Anni bellissimi. Non avrei mai pensato che saremo riusciti ad arrivare così in alto. Ricordo il palazzo (allora il PalaCattani, ndr.) tutto esaurito nei derby con Virtus e Fortitudo. Anche a livello mediatico, si parlava delle due bolognesi e noi di Imola. Eravamo una piccola città contro delle corazzate, ma ci stavamo".

Giocatori che ricorda con affetto?

"Paolo Bortolon, un vero capitano e trascinatore. Non ha mai saltato una gara, neppure con 38 di febbre. Una volta si mise a posto la spalla sbattendo contro la protezione del canestro pur di continuare a giocare. Raggiunse l’A1, giocò un anno e smise che era al top. E poi Vincenzo Esposito: genio e sregolatezza, ma la bilancia pendeva più dalla parte del genio".

Luca Monduzzi