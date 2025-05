Gli scatti del Circus . Da evento popolare a vetrina planetaria . Il romanzo F1 in foto

Una storia racchiusa in due album fotografici: uno, dall’inizio degli anni Ottanta al 2006, testimone del passaggio del Gp di F1 da evento popolare a vetrina glamour; l’altro, dal 2020 a oggi, racconta invece il ritorno di un fenomeno divenuto nel frattempo globale e al quale Imola farà fatica a restare aggrappata in futuro. È lunga, e segna la transizione tra epoche diverse, la lista delle istantanee attraverso le quali ripercorrere, nel 140esimo anniversario del Carlino, oltre 30 gare iridate in riva al Santerno.

Nei ruggenti anni Ottanta, la gara si segue tra camping selvaggi e tribune abusive in vari punti del tracciato. È pura passione per i motori. Gli anni Novanta, segnati dal maledetto 1° maggio 1994 che consegna Ayrton Senna alla leggenda, portano invece una ventata di mondanità: i vip di giorno affollano il paddock e di sera impazziscono per la cucina stellata del San Domenico, dove resta memorabile la festa a sorpresa organizzata nel 2000 da Naomi Campell per Flavio Briatore. La passione popolare però resta, testimoniata fino alla prima metà degli anni Duemila (dominati dal mito Schumi) dalle grandi feste del fan club di Rubens Barrichello.

Nel 2006, tutto sembra finito. Addio F1. Il 19 novembre viene fatta saltare in aria la stecca dei box davanti a tremila persone sedute sulla Rivazza. Poi, nell’ora più buia, il circuito riabbraccia il Gp: due edizioni (2020 e 2021) con gli spalti vuoti e la gente assiepata dietro i muretti. La festa del 2022 con il ritorno del pubblico, il drammatico 2023 quando il circuito finisce sott’acqua e di nuovo festa lo scorso anno. Una città intera spera che la foto di quest’anno non sia quella che conclude l’album.

Enrico Agnessi