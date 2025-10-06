Grande successo per la festa per i 140 anni del Carlino a Modena

Un amore lungo 140 anni, che a Modena è nato il giorno di San Valentino. Grande successo per il tour dell’anniversario che ha fatto tappa al teatro della Fondazione San Carlo di Modena. Dopo i saluti del vicedirettore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini, si sono alternati sul palco vari ospiti intervistati da Barbara Manicardi, caposervizio della redazione di Modena, dalla vice Valeria Selmi e dai vari giornalisti che scrivono quotidianamente sulle pagine di Modena e rappresentano il Carlino e il suo percorso, sempre al passo con i tempi.

Ad aprire la serata i due “padroni di casa”: il sindaco Massimo Mezzetti e di Vittorio Lugli, presidente della Fondazione Collegio San Carlo, che nel 2026 festeggerà i 400 anni dalla sua istituzione. Poi l’intervista allo chef stellato Massimo Bottura, simbolo della cucina modenese nel mondo.

L’imprenditore Antonio Panini ha raccontato il mito delle figurine. A tutti i partecipanti è stata consegnata la figurina-riproduzione della prima edizione de il Resto del Carlino datata 1885, mentre il 12 ottobre in edicola insieme al giornale troverete altre 4 figurine celebrative di eventi che hanno segnato la storia.

Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, e Donatella Pieri, presidente della Fondazione Ago, hanno illuminato la cultura modenese. Tra gli ospiti anche l’artista carpigiano Daniel Bund, vicino alle nuove generazioni, e il cantautore sassolese Alberto Bertoli, la cui musica non ha età.

L’importanza mondiale del distretto modenese è stata illustrata da due imprenditrici, Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group e Claudia Cremonini, responsabile comunicazione e relazioni esterne del Gruppo Cremonini.

Il finale della serata è stato dedicato allo sport con tre personaggi simbolo: Carlo Rivetti, presidente del Modena calcio, ai vertici delle serie B; Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo calcio, tornato quest’anno in serie A; e Giulia Gabana, presidente di Modena Volley