Guido Castelli: "C’è vita nel cratere. E la nostra città non è più la ’bella addormentata’"

Sindaco per 10 anni, poi assessore regionale, senatore e commissario straordinario alla ricostruzione per il terremoto.

Guido Castelli, come è cambiato dal suo punto di vista il territorio nel corso di tutti questi anni?

"Come gran parte del Centro Italia le Marche hanno segnato una transizione negativa. Da territorio agganciato alla locomotiva del Nord Italia, per industrializzazione, per Pil, per sviluppo e innovazione, negli ultimi anni è scivolata verso il Sud dell’Europa e del Paese. Qualche segnale in controtendenza lo stiamo registrando negli ultimissimi tempi; paradossalmente lo sforzo della ricostruzione post sisma 2016 sta offrendo una grande opportunità di rigenerare un tessuto sociale ed economico che aspettava di essere acceso di nuovo. Lo ripeto spesso: c’è vita nel cratere".

La più grande sfida del Piceno resta la ricostruzione post sisma. Come siamo messi?

"Molto è stato fatto. Molto resta da fare. Le Marche sono state la regione più colpita dal sisma, in termini di danni gravi e profondi alle infrastrutture, alle strutture urbane nei piccoli e nei grandi centri. Negli ultimi due anni la ricostruzione ha segnato un cambio di passo che dà speranza per il futuro. Ricostruzione di edifici e rigenerazione economica. Il programma NextAppennino ha assicurato finanziamenti per progetti di ripresa a centinaia di imprese di piccole e grandi dimensioni, ad artigiani, ad agricoltori. La ricostruzione post sisma 2016 sta offrendo grandi opportunità di rinascita".

Come si immagina Ascoli nel futuro?

"A lungo la nostra bella città è stata considerata una ’bella addormentata’. Una perla urbanistica e architettonica ancora chiusa nella sua ostrica protettiva. Negli ultimi quindici anni molto è cambiato. In meglio. La città si è fatta più dinamica a livello culturale, più vivace a livello economico e produttivo; il volano del turismo è partito. Le imprese sono cresciute, molte aree sono state bonificate e restituite alla cittadinanza. La ’bella’ si è risvegliata. Presto i collegamenti stradali diventeranno degni di un territorio raggiungibile e transitabile".

Lo spopolamento si può combattere? Come?

"Assicurando una qualità della vita adeguata. Servizi alla persona – salute, scuola, assistenza sociale – connessione fisica e virtuale, sicurezza anti-sismica sempre più garantita e opportunità di lavoro e di impresa adeguate. La crisi demografica che nelle aree interne del Paese è ancora più sensibile, nelle zone colpite dal terremoto ha accentuato la sua dimensione. Molti se ne sono andati, in attesa di poter tornare nelle proprie abitazioni. Ma molti per fortuna sono rimasti, offrendo un’occasione a tanti di tornare. C’è chi ha coniato due parole che amo ripetere: restanza e tornanza. La ‘restanza’ non è immobilismo, ma è una scelta di futuro. Chi è rimasto ha voluto accettare la sfida di ricominciare. La ’tornanza’ è il ritorno in paesi di origine, carichi delle esperienze cumulate altrove. Ancora una volta una spinta verso il futuro".

Grande appassionato di bicicletta e ciclista. Il ciclismo potrà essere un fattore chiave nello sviluppo dei nostri luoghi dell’entroterra?

"Il turismo lento è una chiave di sviluppo del nostro territorio. Con le quattro regioni colpite dal sisma 2016 abbiamo disposto una grande azione di promozione dei Cammini che insistono sul territorio. Itinerari per pellegrini, turisti, camminatori ma anche ciclisti e biker di ogni tipo. A piedi o in bicicletta, i nostri itinerari devono essere percorsi senza fretta, con il piacere della bellezza".