I 140 anni de il Resto del Carlino. Istituzioni, artisti e imprenditori. La grande festa a palazzo Re Enzo

Bologna, 27 marzo 2025 – Il Resto del Carlino in festa. In occasione dei 140 anni del nostro quotidiano, oggi si terrà un grande evento a palazzo Re Enzo, che apre i festeggiamenti per aver superato questo importante traguardo.

Il 21 marzo 1885, infatti, il Carlino iniziò le sue pubblicazioni: una sede in pieno centro a Bologna, un manipolo di redattori che lavoravano giorno e notte e l’ambizione di cambiare il corso della storia raccontandola giorno dopo giorno, un articolo alla volta.

Da allora, tutto è cambiato, e il Carlino è cambiato con il mondo: dalla carta al digitale, dai social ai podcast, l’informazione ha trovato nuovi canali per esprimersi, ma la stella polare della nostra missione resta solo una, il lettore.

Lo speciale sui 140 anni del Carlino

Un concetto che sarà ribadito anche oggi, nel grande evento di palazzo Re Enzo che apre ufficialmente il periodo di festeggiamenti. Dopo la pubblicazione del magazine speciale sui 140 anni attraverso i quali sono state ripercorse le tappe della storia del Carlino – momenti che saranno proiettati anche sui muri di palazzi Re Enzo, dal lato di piazza del Nettuno –, il 2025 proseguirà con una serie di altre iniziative nelle città di riferimento, un vero e proprio tour in Emilia-Romagna e nelle Marche. E ancora: saranno organizzate visite guidate in redazione, una mostra e un sito dedicato, tutto da sfogliare digitalmente su ilrestodelcarlino.it/140anni. A quell’indirizzo – e anche sui nostri canali social – potete trovare contenuti esclusivi che raccontano la storia del giornale, ma soprattutto, oggi nel tardo pomeriggio, inquadrando il QR Code a destra nella pagina, potrete seguire in streaming il grande evento bolognese.

A palazzo Re Enzo, uno dei più belli della città, è ormai tutto pronto. La serata di questa sera – rigorosamente a invito – vedrà la partecipazione di centinaia di ospiti: istituzioni, scrittori, cantanti e protagonisti di livello nazionale. Spazio dunque a saluti, reading, interventi, momenti musicali che renderanno unica questa esperienza. Molti degli ospiti sono ancora top secret, li scoprirete seguendo la diretta sul nostro sito e le sorprese, vi assicuriamo, non mancheranno. La vicinanza dei protagonisti è nient’affatto scontata, piuttosto racconta molto di quanto il Carlino sia ancora presente nelle menti e nei cuori dei nostri lettori.

Del resto, anche 140 anni fa il nostro giornale nacque per rispondere al bisogno della gente "di conoscere i fatti e le notizie, senza fronzoli retorici e inutili divagazioni". Un giornale "il quale risponda al quotidiano e borghese ’che c’è di nuovo?’ che ogni galantuomo rivolge all’amico che incontra".

Oggi come allora, il Carlino vuole essere proprio questo "amico", continuava l’editoriale d’esordio del 1885, attraverso il quale "ognuno avrà di che appagare il mattutino appetito di novità". Un viaggio possibile grazie anche agli enti patrocinanti e ai partner che hanno accettato di accompagnarci.