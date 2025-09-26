I 140 anni del Carlino, la tappa a Cesena: "L’informazione ha un ruolo cruciale"

La cultura, gli spettacoli. Lo sport, la politica. La chiesa e il sociale. Cesena ha tutto. Lo ha dimostrato, ancora una volta, in una gremita aula magna della Biblioteca Malatestiana. Centinaia di persone che si sono prenotate e hanno preso il proprio posto per salutare i 140 anni de il Resto del Carlino. Il quotidiano, per omaggiare tutti i lettori, in questo 2025 sta facendo il tour delle città, tra Marche ed Emilia-Romagna, dove ci sono le redazioni locali. Un punto di riferimento per la comunità, "un ruolo, quello dell’informazione, cruciale per la città". Parola del sindaco di Cesena Enzo Lattuca che venerdì scorso ha aperto le danze sul palco, stimolato dalle domande del vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, e dal capocronista della redazione di Cesena Emanuele Chesi. Ma non solo politica. Infatti, durante la serata, si sono alternati personaggi di spicco del locale, come il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo che ha parlato delle sfide della chiesa, tra presente e futuro: "I preti sono in calo e con un’età media molto alta. Ho chiesto così di posticipare di un anno il pensionamento".

Sa bene cosa significa essere al servizio della comunità e del sociale Elena Baredi, assessora alla Scuola e ai Servizi educativi, oltre a essere tra le fondatrici dell’associazione Cucine Popolari di Cesena. "Il nostro scopo, da sempre, è sfamare chi ha bisogno di cibo e relazioni umane". Ma la città nel Dna ha anche la cultura in tutte le sue sfacettature. Dalla musica agli spettacoli. E così ecco Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000, i produttori cinematrografici Andrea Riceputi e Maurizio Paganelli, e poi l’icona del liscio Moreno Conficconi, in arte ’Moreno il Biondo’. Cesena ora ci crede nel diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. Una candidatura congiunta, nata al fianco di Forlì, "perché siamo due realtà complementari, abbiamo grandi tesori sui quali contare. Un modo per alzare l’asticella", dice il sindaco Lattuca.

Quella cultura calcistica che la città di Cesena ha da sempre, invidiata da tante altre realtà più grandi. Così una leggenda bianconera come Massimo ’Il Condor’ Agostini, oggi responsabile del settore giovanile del Cavalluccio, assieme al direttore generale Corrado Di Taranto, ha raccontato i grandi progetti messi in campo dalla società a trazione americana. "La proprietà si è innamorata della città e della squadra", racconta il dg. Con le giovanili che da sempre sono tra le migliori in Italia, così "che tanti nostri giovani potrebbero emergere", spiega l’ex bomber Agostini. Storia che hanno fatto, sulle nostre pagine, giornalisti come Dionigio Dionigi, Ermanno Pasolini e Gilberto Mosconi, premiati con ’Il Carlino d’Oro’. Per altri 140 anni di storia del giornale.