I grandi reggiani. Terra di artisti e politici . E campioni dello sport

Fiori

Nessun navigatore. Un santo sì: Artemide Zatti (1880-1951). Un beato, Rolando Rivi (1931-1945). Un vice papa, il cardinale Camillo Ruini (1931). Preti partigiani come don Pasquino Borghi (1903-1944) o don Domenico Orlandini (1913-1977), che venne insignito della ’Victory Cross’ per il salvataggio di oltre 3000 prigionieri anglo-americani. Preti fondatori delle case di carità, come Mario Prandi (1910-1986). Tanti patrioti e statisti. Musicisti, soprattutto. E poi scrittori e artisti di fama, industriali di successo, campioni dello sport, militari intemerati. Persino un manipolo di esploratori e scienziati. Come il barone Raimondo Franchetti (1891-1935), che agli inizi del ’900 spaziò tra Indocina, Malesia e gli altipiani d’Etiopia. O come il presbitero e biologo scandianese Lazzaro Spallanzani (1729-1799), uno dei padri della fecondazione artificiale; il botanico Filippo Re (1763-1817) o l’astronomo Angelo Secchi (1818-1878), il gesuita che diede impulso all’osservatorio vaticano.

Reggiani, gente di terra. Poco incline alla vanagloria. Prendi la toponomastica. Città e paesi, qui più che altrove, indicano con precisione l’ubicazione esatta. Reggio è nell’Emilia, Sant’Ilario è d’Enza, Bagnolo è in piano, Vezzano è sul Crostolo, Castelnovo è ne’ monti, Casalgrande è Alto, Sorbolo è a levante, ma c’è anche una Castelnovo di sotto e una Cadelbosco di sopra. La consapevolezza di non essere l’ombelico del mondo.

E dire che la nostra provincia non solo ha dato i natali al primo tricolore repubblicano.

Nel sottile rettangolo che lega il Po all’Appennino sono nati tantissimi personaggi di fama. Tra i padri costituenti vi furono Giuseppe Dossetti (1913-1996), che poi lasciò la politica per il monachesimo, Meuccio Ruini (1877-1970), il medico e partigiano cattolico Pasquale Marconi (1898-1972), la deputata comunista Leonilde Iotti (1920-1999), che in seguito diventerà la prima donna presidente della Camera. Reggio è sempre stata attraversata da passioni politiche. La patriota Giuditta Bellerio Sidoli (1802-1871) fu la musa di Giuseppe Mazzini; l’anarchico Camillo Berneri (1897-1937) un antifascista della prima ora, poi ucciso in Spagna da comunisti stalinisti; Alcide Cervi (1875-1970), papà dei sette fratelli, divenuto simbolo di chi non volle abbassare la testa; i politici Aldo Cucchi (1911-1983) e Valdo Magnani (1912-1982) che osarono criticare la sudditanza del Pci all’Urss e per questo furono cacciati e vilipesi ("I magnacucchi"). E ancora: Camillo Prampolini (1859-1930), padre del socialismo; Antonio Veneri (1741-1820), che fu ministro di Napoleone. Molto più vicino a noi Romano Prodi (1939), premier e presidente della Commissione europea; il deputato Pierluigi Castagnetti (1945), co-fondatore del Partito popolare; Graziano Delrio (1960), sindaco di Reggio e poi ministro; i parlamentari Franco Bonferroni (1938), Mauro Del Bue (1951), Elena Montecchi (1954) e Albertina Soliani (1944), che in tempi diversi furono sottosegretari.

C’è un’altra passione di cui la nostra terra è permeata: quella per la musica. Bastano i nomi: Iva Zanicchi (1941), Orietta Berti (1941), Beppe Carletti (1946), Adelmo ’Sugar’ Fornaciari (1955), Sonia Ganassi (1966), Henghel Gualdi (1924-2005), Luciano Ligabue (1960), Griminelli (1959), Ferruccio Tagliavini (1913-1995).

Per restare sul palcoscenico, gli attori Maria Melato (1885-1950), Romolo Valli (1925-1980), Ermete Zacconi (1857-1948), Ivana Monti (1947), Delia Scala (1929-2004), Serge Reggiani (1922-2004). E poi i pittori Antonio Fontanesi (1818-1882) e Antonio Ligabue (1899-1965), Omar Galliani (1954), il genio poliedrico di Cesare Zavattini (1902-1989), il disegnatore Walter Molino (1915-1997), autore di innumerevoli prime pagine sulla Domenica del Corriere, lo stilista Luciano Soprani (1946-1999), il costumista Umberto Tirelli (1928-1990), il designer Marcello Nizzoli (1887–1969) – plasmò la mitica macchina per scrivere Olivetti Lettera 22 – il suo successore Denis Santachiara (1950), il burattinaio Otello Sarzi (1922-2001), i maestri della fotografia Vasco Ascolini (1937) Luigi Ghirri (1943-1992), Stanislao Farri (1924-2021), il grande circense Darix Togni (1922-1976).

Anche l’arte dello scrivere ha trovato interpreti di assoluto rilievo. Su tutti Matteo Maria Boiardo (1411-1494) e Ludovico Ariosto (1474-1533); poi Naborre Campanini (1850-1925) che fu allievo di Carducci; ma anche Ezio Comparoni-Silvio D’Arzo (1920-1952), Pier Vittorio Tondelli (1955-1991), che iniziò su queste colonne, Raffaele Crovi (1934-2007), Corrado Costa (1929-1991), l’avanguardia del Gruppo ’63. Un altro che ruppe gli schemi fu il pedagogista Loris Malaguzzi (1920-1994), pioniere di un modello educativo per l’infanzia.

Tanti big, tra gli uomini di sport. A partire da Dorando Pietri (1885-1942), correggese di Mandrio: una figura epica della maratona di Londra che ha trovato un successore nel campione olimpico di Atene, Stefano Baldini (1971). Prendi lo sci e dici Giuliano Razzoli (1984), oro nello slalom a cinque cerchi di Vancouver 2010. Calcio? Carlo Ancelotti (1959), il mister più vincente di sempre. Il nome del masseur Giannetto Cimurri (1905-2002) è rimasto nei libri del ciclismo, Luca Cantagalli (1965) è stato una colonna del volley nazionale, Nicolò Melli (1991) e Piero Montecchi (1963) assi del basket, Luca Bigi (1991) e Cristian Bezzi (1975) alfieri della palla ovale. Mauro Baldi (1954), indimenticabile: ha rappresentato la città sui circuiti della Formula 1. Una terra laboriosa, sappiamo. Di grandi pionieri della meccanica: James Landini (1891-1980), Adelmo Lombardini (1897-1964), Angelo Ruggerini (1904-1991), Pietro Slanzi (1894-1973), Fulvio Montipò (1944), Stefano Landi (1958). Di farmacisti come Giovanni Recordati (1898-1952). Di famosi nomi dell’alimentare. Pensiamo a Lauro Ferrarini (1920-2010) o ai fratelli Veroni di Correggio. Imprenditori della ceramica come Franco Manfredini (1940), dell’acciaio e della finanza come Nino Spallanzani (1946-2022). Di manager del lusso come Marco Bizzarri (1962) e imperatori della moda: Achille Maramotti (1927-2005), Mariella Burani (1943), Angelo Marani (1953-2017), Deanna Veroni (1939), Cuvier Boni (1920-2017), che da ragazzo combattè sui Mas tra i ghiacci del Baltico. A proposito. Quanti eroi. Basti pensare a Dardano Fenulli (1889-1944), generale e partigiano, trucidato alle Fosse Ardeatine; all’alpino Luigi Reverberi (1892-1954), che in Russia spinse i resti della Tridentina alla salvezza. O a Carlo Zucchi (1777-1863), generale di divisione dell’esercito napoleonico. E poi Luigi Ramponi (1930-2017), che comandò la Finanza e diresse il Sismi. E ancora: i generali Marco Bertolini (1953) e Nicola Zanelli (1963-2025), sempre in missione all’estero prima da paracadutisti incursori e poi col peso e la responsabilità di dover guidare reparti non solo italiani.

Un santo, nessun navigatore, molto, molto, molto altro: in fondo, questa è la stirpe di Matilde di Canossa.