La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
il Carlino: 140 anni di storia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
il Carlino: 140 anni di storiaI grandi reggiani. Terra di artisti e politici . E campioni dello sport
16 set 2025
ANDREA
il Carlino: 140 anni di storia
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. il Carlino: 140 anni di storia
  4. I grandi reggiani. Terra di artisti e politici . E campioni dello sport

I grandi reggiani. Terra di artisti e politici . E campioni dello sport

Da Matilde di Canossa al Primo Tricolore, una provincia che vive di ideali. Quattro concittadini nella Costituente. Ma tutti ci conoscono per la musica.

Da Matilde di Canossa al Primo Tricolore, una provincia che vive di ideali. Quattro concittadini nella Costituente. Ma tutti ci conoscono per la musica.

Da Matilde di Canossa al Primo Tricolore, una provincia che vive di ideali. Quattro concittadini nella Costituente. Ma tutti ci conoscono per la musica.

Fiori

Nessun navigatore. Un santo sì: Artemide Zatti (1880-1951). Un beato, Rolando Rivi (1931-1945). Un vice papa, il cardinale Camillo Ruini (1931). Preti partigiani come don Pasquino Borghi (1903-1944) o don Domenico Orlandini (1913-1977), che venne insignito della ’Victory Cross’ per il salvataggio di oltre 3000 prigionieri anglo-americani. Preti fondatori delle case di carità, come Mario Prandi (1910-1986). Tanti patrioti e statisti. Musicisti, soprattutto. E poi scrittori e artisti di fama, industriali di successo, campioni dello sport, militari intemerati. Persino un manipolo di esploratori e scienziati. Come il barone Raimondo Franchetti (1891-1935), che agli inizi del ’900 spaziò tra Indocina, Malesia e gli altipiani d’Etiopia. O come il presbitero e biologo scandianese Lazzaro Spallanzani (1729-1799), uno dei padri della fecondazione artificiale; il botanico Filippo Re (1763-1817) o l’astronomo Angelo Secchi (1818-1878), il gesuita che diede impulso all’osservatorio vaticano.

Reggiani, gente di terra. Poco incline alla vanagloria. Prendi la toponomastica. Città e paesi, qui più che altrove, indicano con precisione l’ubicazione esatta. Reggio è nell’Emilia, Sant’Ilario è d’Enza, Bagnolo è in piano, Vezzano è sul Crostolo, Castelnovo è ne’ monti, Casalgrande è Alto, Sorbolo è a levante, ma c’è anche una Castelnovo di sotto e una Cadelbosco di sopra. La consapevolezza di non essere l’ombelico del mondo.

E dire che la nostra provincia non solo ha dato i natali al primo tricolore repubblicano.

Nel sottile rettangolo che lega il Po all’Appennino sono nati tantissimi personaggi di fama. Tra i padri costituenti vi furono Giuseppe Dossetti (1913-1996), che poi lasciò la politica per il monachesimo, Meuccio Ruini (1877-1970), il medico e partigiano cattolico Pasquale Marconi (1898-1972), la deputata comunista Leonilde Iotti (1920-1999), che in seguito diventerà la prima donna presidente della Camera. Reggio è sempre stata attraversata da passioni politiche. La patriota Giuditta Bellerio Sidoli (1802-1871) fu la musa di Giuseppe Mazzini; l’anarchico Camillo Berneri (1897-1937) un antifascista della prima ora, poi ucciso in Spagna da comunisti stalinisti; Alcide Cervi (1875-1970), papà dei sette fratelli, divenuto simbolo di chi non volle abbassare la testa; i politici Aldo Cucchi (1911-1983) e Valdo Magnani (1912-1982) che osarono criticare la sudditanza del Pci all’Urss e per questo furono cacciati e vilipesi ("I magnacucchi"). E ancora: Camillo Prampolini (1859-1930), padre del socialismo; Antonio Veneri (1741-1820), che fu ministro di Napoleone. Molto più vicino a noi Romano Prodi (1939), premier e presidente della Commissione europea; il deputato Pierluigi Castagnetti (1945), co-fondatore del Partito popolare; Graziano Delrio (1960), sindaco di Reggio e poi ministro; i parlamentari Franco Bonferroni (1938), Mauro Del Bue (1951), Elena Montecchi (1954) e Albertina Soliani (1944), che in tempi diversi furono sottosegretari.

C’è un’altra passione di cui la nostra terra è permeata: quella per la musica. Bastano i nomi: Iva Zanicchi (1941), Orietta Berti (1941), Beppe Carletti (1946), Adelmo ’Sugar’ Fornaciari (1955), Sonia Ganassi (1966), Henghel Gualdi (1924-2005), Luciano Ligabue (1960), Griminelli (1959), Ferruccio Tagliavini (1913-1995).

Per restare sul palcoscenico, gli attori Maria Melato (1885-1950), Romolo Valli (1925-1980), Ermete Zacconi (1857-1948), Ivana Monti (1947), Delia Scala (1929-2004), Serge Reggiani (1922-2004). E poi i pittori Antonio Fontanesi (1818-1882) e Antonio Ligabue (1899-1965), Omar Galliani (1954), il genio poliedrico di Cesare Zavattini (1902-1989), il disegnatore Walter Molino (1915-1997), autore di innumerevoli prime pagine sulla Domenica del Corriere, lo stilista Luciano Soprani (1946-1999), il costumista Umberto Tirelli (1928-1990), il designer Marcello Nizzoli (1887–1969) – plasmò la mitica macchina per scrivere Olivetti Lettera 22 – il suo successore Denis Santachiara (1950), il burattinaio Otello Sarzi (1922-2001), i maestri della fotografia Vasco Ascolini (1937) Luigi Ghirri (1943-1992), Stanislao Farri (1924-2021), il grande circense Darix Togni (1922-1976).

Anche l’arte dello scrivere ha trovato interpreti di assoluto rilievo. Su tutti Matteo Maria Boiardo (1411-1494) e Ludovico Ariosto (1474-1533); poi Naborre Campanini (1850-1925) che fu allievo di Carducci; ma anche Ezio Comparoni-Silvio D’Arzo (1920-1952), Pier Vittorio Tondelli (1955-1991), che iniziò su queste colonne, Raffaele Crovi (1934-2007), Corrado Costa (1929-1991), l’avanguardia del Gruppo ’63. Un altro che ruppe gli schemi fu il pedagogista Loris Malaguzzi (1920-1994), pioniere di un modello educativo per l’infanzia.

Tanti big, tra gli uomini di sport. A partire da Dorando Pietri (1885-1942), correggese di Mandrio: una figura epica della maratona di Londra che ha trovato un successore nel campione olimpico di Atene, Stefano Baldini (1971). Prendi lo sci e dici Giuliano Razzoli (1984), oro nello slalom a cinque cerchi di Vancouver 2010. Calcio? Carlo Ancelotti (1959), il mister più vincente di sempre. Il nome del masseur Giannetto Cimurri (1905-2002) è rimasto nei libri del ciclismo, Luca Cantagalli (1965) è stato una colonna del volley nazionale, Nicolò Melli (1991) e Piero Montecchi (1963) assi del basket, Luca Bigi (1991) e Cristian Bezzi (1975) alfieri della palla ovale. Mauro Baldi (1954), indimenticabile: ha rappresentato la città sui circuiti della Formula 1. Una terra laboriosa, sappiamo. Di grandi pionieri della meccanica: James Landini (1891-1980), Adelmo Lombardini (1897-1964), Angelo Ruggerini (1904-1991), Pietro Slanzi (1894-1973), Fulvio Montipò (1944), Stefano Landi (1958). Di farmacisti come Giovanni Recordati (1898-1952). Di famosi nomi dell’alimentare. Pensiamo a Lauro Ferrarini (1920-2010) o ai fratelli Veroni di Correggio. Imprenditori della ceramica come Franco Manfredini (1940), dell’acciaio e della finanza come Nino Spallanzani (1946-2022). Di manager del lusso come Marco Bizzarri (1962) e imperatori della moda: Achille Maramotti (1927-2005), Mariella Burani (1943), Angelo Marani (1953-2017), Deanna Veroni (1939), Cuvier Boni (1920-2017), che da ragazzo combattè sui Mas tra i ghiacci del Baltico. A proposito. Quanti eroi. Basti pensare a Dardano Fenulli (1889-1944), generale e partigiano, trucidato alle Fosse Ardeatine; all’alpino Luigi Reverberi (1892-1954), che in Russia spinse i resti della Tridentina alla salvezza. O a Carlo Zucchi (1777-1863), generale di divisione dell’esercito napoleonico. E poi Luigi Ramponi (1930-2017), che comandò la Finanza e diresse il Sismi. E ancora: i generali Marco Bertolini (1953) e Nicola Zanelli (1963-2025), sempre in missione all’estero prima da paracadutisti incursori e poi col peso e la responsabilità di dover guidare reparti non solo italiani.

Un santo, nessun navigatore, molto, molto, molto altro: in fondo, questa è la stirpe di Matilde di Canossa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Scopri tutte le iniziative

140anni