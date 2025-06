"I negozi spariscono, serve più sicurezza. E si lavori sulla viabilità"

Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì, dal suo punto di vista privilegiato, qual è la sfida principale per il mondo del commercio forlivese?

"Il grande problema della città è la scomparsa dei negozi di vicinato. In vent’anni abbiamo perso 700 esercizi commerciali. Questo succede per la concorrenza dell’online, ma soprattutto per la proliferazione di esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni che cannibalizzano gli altri: è il frutto di una visione penalizzante che hanno avuto le varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo, le quali hanno portato avanti una programmazione urbanistica che assecondava la speculazione commerciale. Confcommercio riesce a fare coesistere tutte le realtà, incluse quelle più grandi, ma è un fatto che mancano azioni concrete a favore delle piccole imprese".

Tra i temi sui quali portate spesso l’attenzione c’è anche quello della sicurezza. A Forlì è un problema molto sentito?

"Forlì, fortunatamente, non vive le criticità delle metropoli, eppure il problema c’è ed è sempre più intenso: tanti associati ci parlano di aggressioni, rapine, baby gang e spaccio. Senza sicurezza non si può pensare che il commercio cresca: chi vuole investire dove non ci si sente tranquilli? Noi abbiamo molte proposte, siamo pronti a sederci a un tavolo con le istituzioni per ragionarci insieme".

Quali sono gli altri temi caldi?

"La viabilità: ci sono zone cruciali per il commercio cittadino, come ad esempio via Bertini, che sono state devastate con ciclabili mal progettate e poco lungimiranti. Le ciclabili vanno bene, ma vanno realizzate con intelligenza, cosa che non è stata fatta, con il risultato che ora le strade allontanano invece che avvicinare e sono costantemente congestionate".

Parlando sempre di trasporti, ma spostandoci su un altro livello, cosa pensa del futuro dell’aeroporto?

"Penso che sia una infrastruttura importantissima per tutto il territorio, sulla quale gli imprenditori locali hanno già investito tantissimo e che ora ha bisogno di aiuti seri. La speranza è che De Pascale mantenga le promesse che ha fatto in campagna elettorale e che si superi questo gioco al massacro tra campanili che ha come unico risultato l’affossamento di Forlì".

Pensando al futuro, qual è il punto di forza sul quale può contare la città?

"Senz’altro il dinamismo. Ogni giorno parliamo con decine di esercenti e ne apprezziamo la grinta che consente loro di andare avanti nonostante le tante difficoltà facendosi forza di una grande duttilità che gli consente di adattarsi ai cambiamenti del mercato".

Cosa significa per voi il rapporto con il Resto del Carlino che ha raggiunto l’importante traguardo dei 140 anni?

"Per noi il Carlino è un punto di riferimento unico e inimitabile, sempre pronto a dare spazio alla nostra voce e a quella degli imprenditori, composto da giornalisti seri e competenti che, come noi, vogliono bene alla città".

Sofia Nardi