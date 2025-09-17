Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
il Carlino: 140 anni di storia
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
il Carlino: 140 anni di storia"I Nomadi, che famiglia. Non ci siamo mai lasciati"
17 set 2025
"I Nomadi, che famiglia. Non ci siamo mai lasciati"

Il frontman Beppe Carletti ha ricordato gli anni ruggenti con Guccini e Daolio "Con Augusto ci siamo conosciuti sul palco. Francesco, che sfide in dialetto".

Per approfondire:

È stato Beppe Carletti, storico fondatore dei Nomadi insieme con Augusto Daolio, ad aprire gli interventi nella serata dei 140 anni di festa. Con il suo racconto, tra risate e aneddoti, ha subito scaldato i cuori dei presenti ripercorrendo i primi passi di un’avventura musicale che ha fatto la storia.

"Il successo – ha ricordato Carletti – non è mai merito di uno solo, ma del gruppo. È stata la forza e la ragione di tutto. Io e Augusto non ci siamo mai mollati: ci siamo conosciuti su un palco anni e anni fa, me lo presentarono e lui cantò tre canzoni e la gente andò in visibilio. Da quella sera non ci siamo più lasciati".

Poi, un’altra pillola. Era il 1963, avevano appena 16 anni quando partirono dalla Bassa reggiana per Riccione: "Ci esibivamo per quasi tre mesi, pomeriggio e sera. Un’esperienza enorme, 77 giorni indimenticabili, dormendo in quattro ragazzi stipati in una stanza a dormire. Augusto dava spettacolo ogni sera, e il pubblico lo adorava".

Non mancano i ricordi legati ai successi che hanno segnato intere generazioni: "Il nostro più grande successo rimane ’Io vagabondo’. E pensare che negli anni ’80 sembrava essere stata dimenticata, ma poi è tornata grazia a Fiorello ed è diventata un inno che non manca mai nelle nostre esibizioni. Ormai la chiedono tutti, soprattutto nelle feste popolari".

Tra una risata e una pillola della sua infinita carriera, Carletti ha anche sottolineato l’importanza dello studio della musica: "La fortuna dei Nomadi è stata non farmi cantare – ha detto ridendo con la platea –. Da piccolo, oltre alla banda del paese, ho avuto un maestro che mi ha insegnato la musica davvero bene. All’epoca si pensava che i gruppi suonassero solo a orecchio, ma io so leggere la musica, e questo mi ha aiutato tanto negli anni".

Immancabile il passaggio su Francesco Guccini. "Mi portò quella cassettina lì, dove c’erano all’interno canzoni come ‘Dio è Morto’, ‘Noi non ci saremo’ e ‘Per fare un uomo’ – ha continuato Carletti –. Dovrei averla da qualche parte, chissà, in mezzo a tante altre cose. Poi certo, lo vado a trovare lassù a Pavana in Appennino, e una volta prendemmo parte a uno speciale della Rai dove ci chiesero di parlare in dialetto. Lui lo parla meglio di me, e alla fine il giornalista della Rai ci chiese di mettere i sottotitoli perché altrimenti non si sarebbe capito nulla".

Infine, una riflessione sul valore universale delle note: "La musica fa bene a chi la suona e a chi l’ascolta. È una frase che può sembrare fatta, ma un mondo senza musica non è vita".

Elia Biavardi

