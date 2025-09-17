"I Nomadi, che famiglia. Non ci siamo mai lasciati"

È stato Beppe Carletti, storico fondatore dei Nomadi insieme con Augusto Daolio, ad aprire gli interventi nella serata dei 140 anni di festa. Con il suo racconto, tra risate e aneddoti, ha subito scaldato i cuori dei presenti ripercorrendo i primi passi di un’avventura musicale che ha fatto la storia.

"Il successo – ha ricordato Carletti – non è mai merito di uno solo, ma del gruppo. È stata la forza e la ragione di tutto. Io e Augusto non ci siamo mai mollati: ci siamo conosciuti su un palco anni e anni fa, me lo presentarono e lui cantò tre canzoni e la gente andò in visibilio. Da quella sera non ci siamo più lasciati".

Poi, un’altra pillola. Era il 1963, avevano appena 16 anni quando partirono dalla Bassa reggiana per Riccione: "Ci esibivamo per quasi tre mesi, pomeriggio e sera. Un’esperienza enorme, 77 giorni indimenticabili, dormendo in quattro ragazzi stipati in una stanza a dormire. Augusto dava spettacolo ogni sera, e il pubblico lo adorava".

Non mancano i ricordi legati ai successi che hanno segnato intere generazioni: "Il nostro più grande successo rimane ’Io vagabondo’. E pensare che negli anni ’80 sembrava essere stata dimenticata, ma poi è tornata grazia a Fiorello ed è diventata un inno che non manca mai nelle nostre esibizioni. Ormai la chiedono tutti, soprattutto nelle feste popolari".

Tra una risata e una pillola della sua infinita carriera, Carletti ha anche sottolineato l’importanza dello studio della musica: "La fortuna dei Nomadi è stata non farmi cantare – ha detto ridendo con la platea –. Da piccolo, oltre alla banda del paese, ho avuto un maestro che mi ha insegnato la musica davvero bene. All’epoca si pensava che i gruppi suonassero solo a orecchio, ma io so leggere la musica, e questo mi ha aiutato tanto negli anni".

Immancabile il passaggio su Francesco Guccini. "Mi portò quella cassettina lì, dove c’erano all’interno canzoni come ‘Dio è Morto’, ‘Noi non ci saremo’ e ‘Per fare un uomo’ – ha continuato Carletti –. Dovrei averla da qualche parte, chissà, in mezzo a tante altre cose. Poi certo, lo vado a trovare lassù a Pavana in Appennino, e una volta prendemmo parte a uno speciale della Rai dove ci chiesero di parlare in dialetto. Lui lo parla meglio di me, e alla fine il giornalista della Rai ci chiese di mettere i sottotitoli perché altrimenti non si sarebbe capito nulla".

Infine, una riflessione sul valore universale delle note: "La musica fa bene a chi la suona e a chi l’ascolta. È una frase che può sembrare fatta, ma un mondo senza musica non è vita".

Elia Biavardi