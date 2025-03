I punti di forza delle Marche. Saltamartini: “Noi, un modello. Puntiamo su turismo e moda”

​​​​​​

Filippo Saltamartini, vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, qual è l’importanza che la stampa riveste oggi per un territorio e per chi lo abita?

“La stampa non solo informa, ma forma l’opinione pubblica. E proprio per questo riveste un ruolo fondamentale, partendo da alcuni pilastri importanti, come l’imprescindibile verifica delle notizie, per tramandarle poi alla comunità, ai suoi lettori, al territorio. Inoltre, in un momento storico in cui vengono usati con grande frequenza i social network, dove non sempre c’è garanzia di veridicità, è sempre più importante che le persone possano comprendere l’importanza di comprare e leggere i giornali, per conoscere realmente quello che succede intorno a noi”.

Qual è il suo legame con ’il Carlino’, che festeggia ora il traguardo dei 140 anni?

“È una storia che parte da lontano. Ricordo perfettamente come mio nonno non si volesse mai privare di questo quotidiano, che era puntualmente sul tavolo della nostra cucina, ogni mattina. I ricordi con il Carlino però sono tanti e diversi, susseguitesi nel corso degli anni: si tratta infatti di un giornale che ha un forte legame con la nostra regione, le Marche, che ci collega sia alla struttura nazionale, ma anche alla cronaca dell’Emilia-Romagna, grazie a un parterre qualificato di professionisti. Un giornale che vanta un’importante caratteristica di completezza, sviluppando inoltre molto bene non solo la parte di cronaca, ma anche di formazione culturale. Ma soprattutto, un’altra nota importante è la pluralità di voci: è importante sentire tutte le campane, assicurarsi uno sguardo complessivo di quello che accade e non avere al contrario la predominanza di una sola visione della società. Questo, infatti, è garanzia di equilibrio: è fondamentale approfondire le notizie, che servono ai cittadini per prendere coscienza dell’intensità dei problemi e della loro complessità. La libertà di stampa, lo continuerò a ribadire con grande determinazione, andrà per questo sempre difesa e sostenuta”.

Cos’altro?

“Come vicepresidente e assessore alla Sanità, questo giornale mi permette inoltre di comparare ciò che portiamo avanti nel nostro territorio rispetto a quello che succede in altri luoghi, come appunto l’Emilia-Romagna. È un modo in più che ci consente così di misurare alcune performance, come per esempio l’affollamento al pronto soccorso e le misure adottate, e che allo stesso tempo ci permette di confrontarci e guardare a diversi temi sotto molteplici punti di vista. In questo modo si dà vita a una più ampia e diversa raffigurazione tra territori, si approfondiscono le diverse strade da percorrere per la risoluzione dei problemi, ed esamina anche i diversi aspetti che caratterizzano un determinato territorio. Ci consente, insomma, di fare un raffronto sempre più completo e puntuale”.

Quali sono le prossime sfide delle Marche?

“Le Marche sono sì una piccola regione, che conta un milione e mezzo di abitanti, ma con tante piccole medie imprese, sfide, trasformazioni e grandi punti di forza. Un esempio fra tanti? La qualità degli operai, come nel settore della moda, dove le grandi firme continuano a produrre qui proprio perché si mantiene vivo il forte senso di artigianalità. Negli anni è poi è aumentato di gran lunga il turismo, che è ripartito e sta crescendo, ma non solo. La lista di eccellenze è infatti molto ampia e nel tempo abbiamo saputo dimostrare una grande capacità organizzativa, un modello forte e in grado di fare la sua parte. Anche nei momenti più critici e fragili, come può essere stato il periodo segnato dalla pandemia, abbiamo garantito la forte spinta della nostra industria farmaceutica”.

Su che cosa, secondo lei, va tenuta alta l’attenzione?

“Oggi abbiamo diverse sfide davanti su cui manteniamo alta l’attenzione, come quella legata alle infrastrutture, fino a quella che guarda alla digitalizzazione e al superamento del digital divide, affinché anche i piccoli imprenditori possano riuscire a stare sul mercato digitale”.