I segnali di Confindustria: "Le nostre imprese sono attive resilienti e visionarie"

di Annamaria

Senni

Presidente di Confindustria Mario Riciputi, la situazione di incertezza a livello geopolitico, le guerre, i dazi. Quanto stanno penalizzando l’industria romagnola?

"È evidente il quadro di incertezza, volatilità finanziaria, limitata fiducia dei consumatori, e alto rischio che le imprese stanno affrontando. Veniamo da un anno di crescita minimale del Pil, sia nazionale sia comunitario, e da un generale rallentamento di tutte le economie. I segnali sono di continuità di questo trend, con attese di lieve miglioramento attenuate dai repentini mutamenti delle politiche commerciali e da una riduzione dell’export complessivo e della nostra quota".

Come stanno reagendo le aziende a questo scenario?

"I benefici dell’appartenenza a filiere internazionali si riducono e molte economie si riposizionano verso sistemi meno aperti, con effetti di riduzione delle domande accessibili. Ma le nostre imprese sono resilienti, reattive e visionarie e pertanto devono cercare di cogliere gli spiragli di sviluppo e le opportunità di nuove dinamiche di mercato. L’innalzarsi di barriere commerciali, se da un lato determina il contrarsi del mercato e la crescita delle incertezze sulle prospettive di ripresa, dall’altro sta creando condizioni dei mercati finanziari europei più favorevoli.

Come è cambiata l’industria cesenate nel corso degli anni?

"L’industria cesenate è significativamente cresciuta sia in termini dimensionali che qualitativi. Le imprese hanno attuato rilevanti processi d’innovazione sia tecnologici che organizzativi e si sono sempre più internazionalizzate sviluppando importanti quote di fatturato e intessendo relazioni con imprese ed organizzazioni estere, sviluppando un incessante miglioramento delle competenze delle proprie risorse".

Cosa servirebbe a una città come Cesena?

"Cesena dovrebbe migliorare le proprie connessioni di mobilità, rafforzare la propria università e creare un clima culturale di fermenti e modernità".

Centoquaranta anni fa fece la sua prima comparsa il Resto del Carlino. Quanto è importante, ancora oggi, una corretta informazione?

"È un pilastro fondamentale e imprescindibile di ogni democrazia. Una corretta ed affidabile informazione, in un mondo travolto da informazioni senza certezza di origine e fondatezza, diventa la base irrinunciabile di ogni dialettica sociale".

Quali le sfide più importanti per il futuro delle aziende romagnole?

"Certamente la svolta epocale dell’intelligenza artificiale, e la garanzia alle nuove generazioni di un processo di riconoscimento del merito, di realizzazione delle proprie aspirazioni, di ascensione e sicurezza sociale, di salute e benessere".

Non possiamo non accennare alle alluvioni e gli eventi atmosferici estremi. Quali le priorità per salvaguardare il territorio?

"Occorre invertire il rapporto tra prevenzione e gestione dell’emergenza con regole e procedure che permettano di agire più efficacemente, in termini di valutazione di rischi, opportunità, tempi e costi".

Da anni Confindustria chiede lo sviluppo dell’alta velocità ferroviaria. È indispensabile per la Romagna?

"Sì, senza dubbio. Un corridoio Adriatico di Alta Velocità/Alta Capacità che attraversi la Romagna, rendendola baricentrica rispetto all’Italia intera, è strategico. Questo intervento (parte del corridoio europeo Baltico-Adriatico) coglierebbe gli obiettivi di rendere la dorsale Adriatica più efficace ed efficiente per il trasporto di merci e persone, diventando asse strategico per lo sviluppo della Romagna, della regione e dell’intero Paese. Il percorso che ha portato alla nascita di Confindustria Romagna, prima con le interazioni Rimini/Ravenna nel 2016 e poi con l’ingresso di Forlì-Cesena nel 2020: a distanza di anni, l’unità è stata la scelta giusta. Abbiamo una visione più ampia, una maggiore conoscenza di un territorio unico, ci rendiamo meglio conto del suo potenziale, e siamo arricchiti dai punti di vista diversi che necessariamente ci sono e servono a cambiare idea, trovare soluzioni, vedere nuove prospettive. Le dimensioni raggiunte aggiungono "peso" alle nostre idee e consentono di disporre di masse critiche per investimenti ed innovazioni".

Servirebbe maggiore coesione in Romagna?

"Partiamo da una buona base, ma una crescente coesione è la sfida dell’oggi. Non solo in Romagna. Ci sono margini per migliorare in ogni organizzazione, impresa e territorio perché le cose cambiano continuamente e rapidamente. Chi riesce a trovarli compete meglio e lavora proficuamente; senza la massima sintonia ed un gioco di squadra consolidato, tutto diventa difficile e faticoso. A volte improbabile".