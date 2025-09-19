I segni dell’alluvione: "A 80 anni suonati ho perso tutto. E ho ricostruito tutto"

di Luca

Ravaglia

La casa di Franco Lucchi è una perla a due passi dal fiume Savio. La differenza la fanno la cura e la passione di chi tra quelle mura ci ha trascorso gran parte della vita: il cortile ombreggiato cosparso di piante e vasi, la rimessa perfettamente ordinata, le stanze che custodiscono memorie. Attraverso i ricordi, non più con gli oggetti. Perché gli oggetti sono in gran parte andati distrutti il 16 maggio 2023. Il giorno dell’alluvione che sommerse uno spicchio di città, generando danni immani. E strappando tre vite. Una pagina tragica di storia che Cesena non potrà mai dimenticare. "Pioveva – ricorda Lucchi – pioveva forte e lo faceva da tutto il giorno. Ero andato verso il fiume per vedere il livello dell’acqua. Mi accorsi che mancava poco, che l’argine non sarebbe bastato. Così corsi verso casa, pensando di spostare l’auto parcheggiata davanti al cancello. Non feci in tempo, perché appena arrivai, venni immediatamente raggiunto dalla marea di fango. Era chiaro che c’era la vita in ballo, mia e della mia famiglia. Mia figlia, che abita al piano superiore, fu decisiva: in pratica si caricò mia moglie, sua madre, che non riusciva a camminare, sulle spalle e la portò in salvo in cima alle scale. Io intanto cercavo di salvare il salvabile: il portafoglio, il telefonino, provai con la tv nuova, ma non ci riuscì, perché c’era da svitare una vite che la ancorava alla mensola e in quel caos delle brugole non c’era traccia. Lanciai al piano superiore tre paia di scarpe e a quel punto avevo l’acqua che mi arrivava sopra la vita. Salì anche io".

L’abitazione è difficile da scorgere dalla strada, perché rientra più in profondità, tra le altre case. Così Lucchi chiese a una vicina di segnalare la loro presenza ai vigili del fuoco. "Arrivarono con un gommone. Prima presero mia figlia, poi mia moglie e infine me. Quando fu il mio turno, scesi e mi trovai con l’acqua sotto il mento. Mi aiutò un pompiere, scortandomi fino al loro mezzo anfibio. La notte la trascorremmo da dei vicini, che ci ospitarono, ci diedero vestiti asciutti e ci offrirono riparo".

Il giorno dopo tornarono a casa. E trovarono l’inferno. "Cominciai a spalare, a vangare, a cercare un appiglio dal quale ripartire. Arrivarono i volontari, tanti ragazzi che non finirò mai di ringraziare". Lucchi, che al tempo aveva 81 anni, circondato dalla devastazione e dal mare di fango che andava seccandosi, avrebbe potuto fare tante cose. Scelse di lottare, con il cuore e con i denti, con quel marchio di fabbrica attraverso il quale i luoghi comuni dipingono lo spirito romagnolo. "Era davvero dura. Mi aggrappai a mia figlia e lei a me. E’ così che siamo ripartiti, un passo alla volta. Questa casa, quando la comprai tanti anni fa, era in parte la bottega di un maniscalco: la rifeci da cima a fondo. E nel 2023 l’ho rifatta per la seconda volta. I lavori pesanti non mi hanno mai spaventato, nemmeno a 80 anni suonati. Cosa mi ha spinto? L’orgoglio, la voglia di rimboccarmi le maniche e di ricominciare, l’attaccamento a questo luogo, che custodisce il fulcro della mia vita".

Sui muri restano i segni impressi dall’acqua, che Lucchi ha lasciato a ricordo di quello che è stato. Intorno è tutto come nuovo, comprese le paratie e le porte stagne realizzate e collocate da lui stesso. "Di andarmene da qui non ci penso nemmeno. E’ il mio mondo. Ma non volevo avere paura ad ogni acquazzone, così mi sono messo in sicurezza da solo. Che piova, se vuole. Io sono pronto". I danni sono stati tanti, le ricevute dei pagamenti e la perizia del tecnico che ha seguito la sua pratica parlano di 43.000 euro. Gliene sono stati riconosciuti 17.000, finora ne ha ricevuti 8.000. Ha retto l’urto, da solo. Non ha perso la sua tempra e ora è lì, nel suo cortile, a limare i dettagli, a guardarsi intorno, a proseguire la sua vita, nel suo mondo. Che anche dopo un’alluvione resta una meraviglia. "Gli anni vissuti in questo quartiere mi hanno portato a stringere legami di amicizia, di stima, di rispetto. Siamo una comunità, ci aiutiamo a vicenda. Si è visto durante l’alluvione, ma non solo. L’esondazione del fiume ha distrutto e cancellato tantissime cose, ma non tutte. Ci sono angoli nei quali l’acqua non può arrivare. Resto per quello che è rimasto. Che è enormemente più di quello che potrei trovare da qualsiasi altra parte".