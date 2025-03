I volti noti di Bologna. Tanti vip sul tappeto blu nel salotto del ‘Carlino’

È una grande festa quella che avvolge Palazzo Re Enzo per la celebrazione dei 140 anni del nostro quotidiano. Un momento di condivisione che unisce le personalità più note della società bolognese. I mondi dello spettacolo, del volontariato e dell’imprenditoria si radunano attorno al Carlino per festeggiare insieme questo traguardo. Non manca nessuno alla serata nel cuore del centro storico: immancabile Cecilia Matteucci, collezionista e storica di moda, che sfila sul blue carpet steso per l’occasione. Tra le prime file, Rossella Barbaro, organizzatrice di eventi, secondo cui "il Carlino è da sempre un punto di riferimento, un faro che mi ha permesso di conoscere la città e ha testimoniato, in tante occasioni, la mia crescita professionale". Presenti anche l’amministratore delegato del Bologna calcio, Claudio Fenucci, e Pietro Aradori, giocatore della Fortitudo.

Per la salottiera e scrittrice Patrizia Finucci Gallo, il Carlino è "famiglia – dice –. Compie 140 anni, ma è giovane, perché è formato da una redazione giovane, attenta e curiosa, che racconta e scrive con passione. Un linguaggio stimolante, fresco e immediato che incrocia quello delle nuove generazioni". In sala Paola Pizzighini Benelli di Galleria Cavour, Fulvio De Nigris della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Alessandro Arcidiacono e Cora Querzà di Bimbo Tu.

"L’Ant è nata nel 1978 da 13 Volontari, anzi 14, c’era anche il Carlino che in questi 47 anni ha seguito con affetto e partecipazione la nostra Fondazione – racconta la presidente Raffaella Pannuti –, contribuendo a garantire l’assistenza domiciliare ai sofferenti di tumore".

Alla festa anche Pietro Maresca di Federauto Bologna: "Il mio primo ricordo del Carlino è legato al libro dei suoi 100 anni che leggevo e studiavo con passione – afferma –. La storia e la cronaca raccontati con uno sguardo alla nostra città così come lo leggiamo oggi e continueremo a farlo per i prossimi 140 anni". Durante i dibattiti, attenti a ogni parola ci sono Rosanna Ghetti, presidente del Circolo Bononia, e don Massimo Vacchetti.