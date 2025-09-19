Icona di una città e della Romagna Cesena: una storia d’appartenenza

di Luca

Serafini

Emilio Bonci, storico giocatore e allenatore bianconero, saggezza innata, parola incerta ma idee molto chiare non aveva dubbi nel ribadire: "A Cesena quando piove viene giù acqua santa". Il riferimento in particolare calcistico spiega al meglio l’atmosfera e cosa abbia sempre significato il Cesena per Cesena e per la Romagna. Un autentico brand cittadino al pari dell’ortofrutta, della Biblioteca Malatestiana, dell’ippodromo, del fitness, dei dolci di Babbi e di tutto quanto sia patrimonio sociale, culturale e della tradizione.

Più che mai il Cesena identifica quello spirito di appartenenza, di aggregazione caratteristica verace dei romagnoli. E il pallone dai primi anni Settanta ne è stato veicolo straordinario; di generazione in generazione ha trasmesso passione per un Cavalluccio non solo simbolo del club ma di una intera comunità. Nell’estate 1973 Cesena infatti fu tra le primissime squadre di città non capoluogo di provincia a essere promossa nella massima serie. In tempi arcaici era successo a Casale e Legnano, ma era un’altra epoca. Un po’ esagerato ma non in modo esponenziale poi chi sosteneva che Cesena in Italia prima d’essere promossa in A con il pallone fosse conosciuta per essere vicina a Cesenatico... In molti ricordano anche quel tifoso attempato che per molti anni circolava in motorino indossando una maglietta bianca con scritto ‘Grazie mamma di avermi fatto nascere in Romagna e di tifare Cesena’. Quel Cesena entrò anche in una scena iconica del film ‘Scusate il ritardo’ (1982) di Massimo Troisi dove il grande attore napoletano mentre è a letto con Giuliana De Sio a parlare della crisi di coppia si fa distrarre dalla voce di Ciotti alla radio che informa che il Napoli perde con il Cesena, gol di Garlini. Non è inoltre un caso che per oltre 80 anni, dal 21 aprile 1940 (fondazione al Caffè Forti dell’Ac Cesena) al dicembre 2021 quando la proprietà è diventata americana, al vertice del sodalizio ci siano sempre stati cesenati. Dal Conte Alberto Rognoni (cesenate nell’anima e ferrarese solo nella carta d’identità) a Dino Manuzzi, al nipote Edmeo Lugaresi, a suo figlio Giorgio e a Igor Campedelli. E’ sembrato anche naturale che nel momento più buio, agosto 2018 fallimento del Cesena Ac, proprio un gruppo di imprenditori del territorio capeggiati da Augusto Patrignani abbia guidato la rinascita dando vita al Cesena Fc animato da uno spirito di ‘chiamata alle armi per la patria’ e ossessivamente ligio a un concetto: "Trasparenza e chiarezza nella gestione, vogliamo continuare a poter prendere tranquilli il caffè in centro nella nostra città". La ‘missione’ l’hanno rispettata fino in fondo passando poi la mano agli americani per un salto soprattutto di investimenti finanziari.

La storia bianconera racconta tredici campionati di A, 34 di B, prima società di una realtà non capoluogo di provincia ad aver raggiunto la qualificazione in Coppa Uefa (stagione 1975-’76) imitata poi molti anni dopo dal Sassuolo. Insomma quando piove è proprio acqua santa come sosteneva Emilio Bonci, nel calcio in particolare. Sei tecnici transitati dal Cavalluccio hanno poi vinto in carriera il tricolore, uno di loro addirittura il mondiale: Radice, Bagnoli, Bersellini, Bigon, Lippi e Sacchi che allenò la Primavera conquistando lo scudetto di categoria.

L’atmosfera coinvolgente di una città briosa dove il calcio è ‘una storia di famiglia’ (attuale slogan della campagna abbonamenti) ha contagiato almeno una quarantina di calciatori che terminata la carriera si sono fermati a vivere qui. L’icona è Pierluigi Cera, uno dei simboli del nostro pallone, del Cagliari campione d’Italia. Quando lasciò la Sardegna per approdare nel Cesena in A era sicuro che "sarei rimasto un anno per poi tornare nell’isola dove avevo acquistato casa". Invece da 50 anni vive a Cesena felice di farlo. Ma cosa significhi essere romagnolo, cesenate nel caso specifico del Conte Rognoni, lo ha sempre spiegato il grande Enzo Ferrari che del fondatore del Cesena era caro amico: "Per lui chi non è romagnolo non è nessuno – sosteneva il Drake –, fa eccezione con me ma solo perché mia madre è nata a Forlì". Il Cesena quindi autentico marchio di fabbrica di una città da sempre con il pallone nella testa e mai con la testa nel pallone.