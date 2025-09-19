Il ballo dei romagnoli. Un secolo di liscio da Secondo a Mirko

Pasolini

Dopo oltre vent’anni di crisi che sembrava averne decretato la fine, l’estate 2025 ha segnato il ritorno in auge delle orchestre di liscio romagnolo soprattutto nelle feste di piazza, sagre, consulte di quartiere, parrocchiali e di partito. Anche qualche località turistica ha richiamato le orchestre romagnole una o due sere la settimana perchè i turisti che arrivano sulla nostra riviera hanno voglia di ballare. Gatteo Mare si è è autoproclamata "Capitale del liscio" dove una volta ogni estate si esibivano decine di orchestre a suon di valzer, polka e mazurka e oggi, con la direzione artistica di Moreno il Biondo, a capo dell’orchestra Grande Evento organizza la "Settimana del liscio" e il "Festival di Sanliscio" a inizio e a fine stagione turistica che richiamano migliaia di persone. Sempre a Gatteo Mare al Bagno Corrado dal 1969 c’è il "Ballo all’alba" con alle 6.30 tutti in pista a ballare. E’ la speranza e la rinascita della nostra musica anche se ci vorrà tempo perchè il liscio è stato a lungo in crisi e al posto dei vecchi amati luoghi del divertimentificio sono nati appartamenti, negozi, residence, banche, supermercati. Non ci sono più quei locali dove si andava a ballare alle 9 di sera e all’1 di notte tutti a casa. Delle vecchie balere ne sono rimaste poche, il liscio ha il fiato in gola e i balli latini e caraibici hanno preso il sopravvento. Le cause sono molte e diversificate. Le feste popolari estive sono state drasticamente ridotte, in primis quelle di partito. Molte orchestre si sono sciolte o trasformate in duo, trio o quartetto: con l’aiuto e il supporto magnetico di dischetti e floppy anche in due sembra un orchestrone di dieci elementi. Certo, di amanti del ballo folk ce ne sono per fortuna ancora tanti e non solo in Romagna, ma i locali dove possono trovarsi e incontrarsi sono sempre di meno.

Eppure si cerca di tenere in vita il liscio di Secondo Casadei che lo ha portato in tutta Italia dal 1928, anno di fondazione della sua prima orchestra, fino al 1971 anno della sua scomparsa. Le redini dell’orchestra di liscio più famosa al mondo venne presa dal nipote Raoul Casadei scomparso il 13 marzo 2021 e dal 2000 alla guida c’è suo figlio Mirko. "Raoul è sempre con noi, vivo attraverso le sue canzoni, il suo sorriso, il suo ottimismo". Oggi la divulgazione del liscio viene fatta da Riccarda Casadei figlia di Secondo e da tutta la famiglia, che ha fondato le Edizioni Musicali Casadei Sonora. E poi quella canzone "Romagna mia", scritta e incisa nel 1954, ha venduto fino ad oggi 8 milioni di dischi, è suonata in 135 nazioni e, secondo i dati Siae, risulta da sempre ogni semestre fra le prime dieci canzoni più suonate. A Faenza ci sono le edizioni musicali Galletti Boston che da decenni divulgano il liscio, guidate dalle sorelle Alessandra e Anna Galletti. Ma c’è anche una bella notizia: l’Alzheimer curato, o reso meno aggressivo, grazie alla musica folkloristica romagnola di Secondo Casadei. E i risultati sembrano essere davvero straordinari. A Bozzolo in provincia di Mantova il musicoterapista Mentore Daolio, è l’inventore del metodo liscio per alleviare questa terribile malattia. "E’ proprio la valenza popolare di questa musica e la capacità di riattivare i ricordi passati di una intera generazione che diventa di straordinaria importanza per le persone malate di demenza, che perdono progressivamente la capacità di ricordare oltre a tutte le altre funzioni cognitive. L’idea di riproporre un percorso per ricordare il tempo delle balere a persone con demenza, nasce proprio dalla volontà di tenere viva quella memoria personale e di gruppo, aiutandosi con la musica energica e popolare di Secondo Casadei, per le sue particolari capacità di essere veicolo della comunicazione, espressione di sentimenti, recupero di ricordi, momento aggregativo, sostegno e rinforzo del movimento".

E sono tante pure le iniziative per salvare e diffondere il liscio ed è stato girato un film documentario di Davide Cocchi "L’uomo che sconfisse il boogie. Le avventure di Secondo Casadei" sulla vita del papà del liscio romagnolo. Un rilancio del liscio gioverebbe sicuramente anche al turismo. Quanti vacanzieri in estate vorrebbero fare in giro di valzer, polka e mazurka, ma, a parte le feste negli alberghi, non c’è nessun locale che lo fa. C’è un dato importante che arriva dalla Siae: da oltre 40 anni fra i primi venti brani più suonati ci sono "Romagna Mia" valzer di Secondo Casadei e "Tutto pepe" polka di Castellina. Quasi azzerata invece la vendita dei dischi, mentre una volta canzoni come Ciao Mare, Simpatia e La Mazurka di periferia di Raoul Casadei rimasero in hit parade per diverse settimane. Oggi le canzoni più suonate di Secondo Casadei sono Romagna Mia, Non c’è pace fra gli ulivi, Tramonto, In bocca al lupo, Un bes in bicicleta scritta nel 1935. In Romagna sono tante le scuole di ballo piene di ballerini che si cimentano in valzer, polka e mazurka. Il problema è che quando molti di questi giovani vogliono poi andare a ballare non trovano locali da ballo abbastanza vicini a casa che propongono il liscio. A Savignano sul Rubicone c’è la balera più vecchia d’Italia aperta il 17 gennaio 1946 e che fra qualche mese compirà 80 anni, di proprietà della stessa famiglia Delvecchio da tre generazioni, dove si balla il liscio ogni sabato sera con le orchestre. Poi la Romagna ha dato al liscio tanti maestri talentuosi oltre alla dinastia Casadei, come Vittorio Borghesi, Carlo Baiardi, Ivan Novaga, Ivano Nicolucci, Franco Bergamini, Luison e Mariani, Germano Montefiori, Alberto Vincenzi e le grandi regine del liscio: Arte Tamburini, Roberta Cappelletti, Luana Babini, Rosy Velasco, Patrizia Ceccarelli con l’elenco che sarebbe lunghissimo.