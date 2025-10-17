Il Carlino e Luciano Pavarotti. Quel giovane ’dalla bella voce’ che ha conquistato il mondo

L’ultimo giorno di aprile del 1961 sul ’Carlino’, nelle pagine di cronaca di Reggio Emilia, comparve la recensione di uno spettacolo d’opera andato in scena poche ore prima: "La Bohème non è certamente un’opera facile e tanto più per dei giovani cantanti al loro primo debutto – scriveva il critico musicale che si firmava semplicemente Diapason –. Eppure è doveroso riconoscere che i giovani interpreti dell’opera pucciniana hanno superato tali difficoltà ieri sera al Teatro Municipale, con lodevole e amoroso impegno. Abbiamo ascoltato il tenore Luciano Pavarotti dalla bella voce fresca, generosa e squillante nell’interpretazione del personaggio di Rodolfo...".

Allora non si poteva certo sapere che quella "Bohème" del 29 aprile 1961 sarebbe entrata nella storia: quello fu il debutto di Luciano Pavarotti che – dopo aver vinto il rinomato concorso di canto ‘Achille Peri – sarebbe diventato il tenore più famoso e ammirato del mondo. E quella sera il "Carlino" c’era.

Il nostro giornale ha compiuto 140 anni, e domenica scorsa big Luciano avrebbe festeggiato i suoi 90. Fin dagli esordi, il Resto del Carlino ha seguito la straordinaria carriera di Pavarotti, un emiliano schietto e sincero che da Modena è stato capace di conquistare il pubblico di tutti i continenti con quella voce "generosa e squillante" che ancora oggi ci emoziona.

Più volte il tenorissimo si è affacciato sulle nostre pagine con i suoi successi, i suoi primati, le sue strepitose interpretazioni. Dall’archivio del Carlino rispuntano centinaia di articoli, fotografie, ritagli di rotocalchi e riviste che dai primi anni ‘60 si sono occupati sempre più del talento di quel giovanottone portentoso, capace di "salire agevolmente fino a un mi bemolle sopracuto, ben tre semitoni oltre il do acuto, frontiera quasi invalicabile per la normale estensione di un tenore", ha ricordato il maestro Leone Magiera, amico d’infanzia di Luciano che poi ha diretto e accompagnato in una miriade di concerti.

Fra le tante pagine dedicate dal nostro giornale a Pavarotti, rileggiamo un’intervista del 15 gennaio 1978: "Ho cantato la prima volta alla Scala nel 1965 – raccontava il tenorissimo –, e fu Karajan a darmi subito spazio". Il Carlino era presente quando Pavarotti, alla vigilia di Ferragosto del 1985, radunò migliaia di persone in piazza Grande, nella sua Modena, per un concerto rimasto memorabile. Ed era presente anche quando nel giugno 1993 cantò a Central Park a New York, davanti a 500mila persone, "C’era gente dappertutto, per terra e sugli alberi, dentro e fuori l’immenso ‘great loan’, a seguire le romanze e le canzoni del tenore sui maxischermi che spuntavano nel verde come macchie di colore", scrisse l’inviato Giampaolo Pioli.

Naturalmente il "Carlino" ha seguito da vicino anche tutte le edizioni del "Pavarotti & Friends" che dal 1992 ha convocato a Modena lo star system della musica internazionale per incredibili duetti col tenorissimo. Per vari anni il nostro giornale è stato anche mediapartner dei concerti in diretta mondovisione e ai ricevimenti ufficiali che si tenevano al Palazzo Ducale di Modena arrivavano sempre, fresche di stampa, le copie del "Carlino" e di "Qn" con tutte le foto e le cronache della serata.

Luciano le sfogliava con curiosità, insieme ai suoi ospiti supervip: eccolo allora insieme a leggere il "Carlino" insieme a Bono degli U2, oppure con l’incantevole principessa Diana, e con Lionel Richie, Brian May dei Queen, Raf, Milly Carlucci. Il "Carlino" ha seguito passo passo anche l’ultimo, commovente saluto a Luciano, ai primi di settembre del 2007, quando anche le Frecce Tricolori hanno sorvolato il Duomo di Modena e la Ghirlandina in un incredibile omaggio.

A Pavarotti abbiamo dedicato anche un instant book ricco di fotografie, uscito pochi giorni dopo la sua scomparsa. E – in occasione dei nostri 140 anni – la prima pagina del 7 settembre 2007, con l’"Ultimo inchino al Maestro", è divenuta anche una figurina da collezione. Per continuare a celebrare la grandezza di un artista che non finirà mai di essere un simbolo dell’eccellenza e dell’arte italiana.