Il Carlino festeggia i suoi 140 anni. Venerdì 9 maggio l’incontro con i lettori a Imola

Imola, 8 maggio 2025 – Inizia domani pomeriggio da Imola il viaggio del Carlino nelle comunità locali. Il giornale compie infatti quest’anno 140 anni, tutti trascorsi dalla parte dei lettori. Nell’arco dei decenni che lo hanno portato fino ai giorni nostri, il quotidiano ha esteso infatti la propria rete di redazioni esterne dall’Emilia fino alle Marche. Una scelta spinta dal desiderio di essere sempre più vicini ai cittadini.

L’appuntamento di domani è in programma, a partire dalle 17, all’ex cinema centrale, oggi Sala BCC Città e Cultura dove saremo pronti ad accogliere cittadini e rappresentanti di istituzioni, attività commerciali, associazioni e mondo dello sport. Un viaggio tra le eccellenze del territorio, orgogliosamente parte della Motor Valley con l’Autodromo dedicato a Enzo e Dino Ferrari. Ultimi posti disponibili per partecipare alla serata. Iscrizioni online su ilrestodelcarlino.it/140anni/tour-imola.

A fare gli onori di casa saranno i giornalisti de il Resto del Carlino. Tra gli ospiti della serata ci saranno il governatore della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, il sindaco Marco Panieri, il vice presidente del Consiglio comunale, Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), e Giuseppe Gambi, presidente del Consiglio di amministrazione della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. Attesa anche la presenza di Francesca Marchetti e Beatrice Poli, rispettivamente sindache di Castel San Pietro Terme e Casalfiumanese.

A raccontare le loro esperienze e il profondo legame con il territorio ci saranno anche Giacomo Marcattilii, volto del ristorante stellato San Domenico, il campione olimpico di lotta Andrea Minguzzi, Gian Carlo Minardi, manager e presidente di Formula Imola, la giornalista Gabriella Pirazzini, la regista Margherita Ferri e una rappresentanza della squadra di volley femminile della Clai.

La nostra serata sarà resa ancora più speciale al termine da un cocktail e un omaggio per i nostri lettori.

Le celebrazioni per il nuovo traguardo raggiunto dal Resto del Carlino hanno un significato speciale per Imola. Il trattino tra l’Emilia e la Romagna condivide con le altre sei sorelle un rapporto non sempre facile con Bologna; ma è anche la città più vicina a quel capoluogo sede del nostro giornale fin dal 1885.