Il Carlino in festa. Venerdì ospiti i simboli di cultura, alluvione, solidarietà e sport

Economia, alluvione, cultura, solidarietà, sport. Sono tanti gli ospiti (e i temi) protagonisti dell’evento dedicato ai 140 anni del Carlino a Forlì, venerdì 27 giugno dalle 18, presso il porticato della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese in corso della Repubblica, ai civici 2 e 4, a pochi passi da piazza Saffi. Cominceremo con un saluto di Giuseppe Gambi, presidente dell’istituto di credito che è partner del Carlino nel suo tour per questo speciale anniversario. Poi toccherà al sindaco Gian Luca Zattini, che sarà intervistato dal vicedirettore Valerio Baroncini e dal caposervizio forlivese Marco Bilancioni sulle tematiche della città di oggi e di domani.

A seguire parleremo di musica, di tradizione, di cultura: sarà con noi Roberta Cappelletti, nome (e voce) notissima nel liscio di ieri e di domani, visto che è coinvolta in numerosi progetti per il rilancio della nostra musica popolare. Poi avremo con noi altre due donne che abbiamo potuto ammirare per la loro forza d’animo in due situazioni drammatiche: l’alluvione e la malattia. Si tratta di Giorgia Bussi, imprenditrice agricola di Terra del Sole, il cui salvataggio ha fatto il giro d’Italia nel maggio 2023, quando l’acqua del Montone colpì anche la sua azienda. E poi Virginia Baldassarri, mamma di Fratta Terme colpita da un’infezione che ha portato all’amputazione di entrambe le gambe: a ri-sollevarla, però, è stata un’incredibile ondata di solidarietà, che, sotto forma di una partecipatissima raccolta fondi, l’ha portata a poter acquistare le protesi con cui è già tornata a camminare.

Ci sarà un momento dedicato al passato del giornale: un omaggio ad Annamaria Montanari, figlia del nostro storico fotografo Sante, scomparso nel 2022, autore di migliaia di immagini pubblicate dal Carlino, un filo conduttore della storia dell’intera città.

Infine, il momento dello sport: la notizia dell’anno è stata la trionfale cavalcata del Forlì Calcio, promosso in serie C dopo 8 anni. I galletti saranno rappresentati dall’artefice della squadra dei record, mister Alessandro Miramari. Oltre al compleanno del Carlino, poi, celebreremo un altro anniversario: i 30 anni del canestro con cui Andrea Niccolai portò l’Olitalia Forlì in serie A1 per l’ultima volta. E sarà proprio lui a raggiungerci in corso della Repubblica per la festa del giornale e dei suoi lettori. Si concluderà entro le 20 con un brindisi e un aperitivo, per ringraziare chi ci segue e darci poi appuntamento in edicola: il giorno dopo, come sempre.